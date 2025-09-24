Donald Trump crede că Ucraina are șansa să-și recucerească teritoriile pierdute: „Armata Rusiei nu a ajuns prea departe”

Donald Trump pare să-și fi schimbat părerea cu privire la șansele Kievului de a câștiga războiul. Președintele american s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Adunarea ONU de la New York.

La final, Trump a scris pe rețeaua „Truth Social” că Ucraina, cu ajutorul aliaților europeni, își poate recâștiga teritoriile.

Liderul de la Casa Albă a declarat că Statele Unite vor continua să furnizeze arme către NATO, pe care Alianța să le trimită apoi Ucrainei.

Pentru întâlnirea cu Trump, Volodimir Zelenski a schimbat hainele în stil militar cu un sacou și o cămașă, ambele de culoare neagră.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Urmează să începem o întâlnire cu președintele Zelenski, pe care îl cunoaștem cu toții foarte bine. Este un om curajos și duce o luptă remarcabilă”.

Trump a extins laudele și la adresa soldaților ucraineni...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Au dovedit (militarii ucraineni) că sunt foarte curajoși. Mulți credeau că acest război se va termina rapid, pentru că Rusia este o putere militară mare. Dar Ucraina, trebuie să recunosc, are luptători buni. Trebuie să le recunoaștem curajul și hotărârea”.

Evident, întrebările s-au axat pe recentele incidente - cu avioane de luptă și drone care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, României și Estoniei.

Reporter: Domnule președinte, credeți că statele membre NATO ar trebui să doboare aparatele de luptă ale Rusiei dacă acestea le încalcă spațiul aerian?

Donald Trump: Da.

Reporter: Ați sprijini aliații NATO? Ați spus că vi se pare că ar trebui să doboare aeronava rusă. I-ați sprijini? Statele Unite i-ar ajuta în vreun fel?

Donald Trump: Depinde de circumstanțe. Avem un angajament ferm față de NATO. NATO a făcut progrese. Când au crescut contribuția de la 2% la 5%, a fost un semn de unitate.

Reporter: Aveți noutăți privind negocierile de pace cu Vladimir Putin? Mai aveți încredere în Putin?

Donald Trump: Da.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Am avut o întâlnire bună și constructivă cu președintele Statelor Unite. (Trump) înțelege acum că informațiile primite de la Putin sunt departe de adevăr. Acum are mai multă încredere în informațiile transmise de mine”.

Trump pare să fi abandonat îndemnurile insistente la oprirea luptelor. La o întrevedere cu Emmanuel Macron, tot la ONU, președintele american a declarat că Ucraina are șansa să-și recucerească teritoriile pierdute.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Dacă vom continua să sprijinim Ucraina și dată fiind starea economiei ruse... cred că există șansa unui viitor bun pentru Ucraina”.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Sunt convins de acest lucru. Este un război groaznic, ce n-ar fi trebuit să dureze atât. Rusia ar fi trebuit să oprească luptele. Au trecut trei ani și jumătate și armata Rusiei nu a ajuns prea departe. Vom vedea ce se întâmplă, dar și partea ucraineană poate să lupte. Și a dovedit asta. Poate că Rusia e de fapt un tigru de hârtie. Ar trebui să-i lăsăm pe ucraineni să-și recupereze teritoriile”.

Trump a insistat că nu va impune sancțiuni suplimentare cât timp europenii cumpără petrol și gaze din Rusia. Și spune că ar putea aborda subiectul cu premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru a-l convinge să renunțe la aceste importuri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













