Administrația Trump anulează proiecte de energie verde de 13 miliarde de dolari. „Cea mai mare înşelătorie din lume"

25-09-2025 | 09:59
Trump
Departamentul Energiei al SUA a anunțat miercuri că va anula peste 13 miliarde de dolari, fonduri alocate de administrația Biden pentru proiecte de energie eoliană, solară, baterii și vehicule electrice, potrivit Reuters și preluat de News.ro.  

Sabrina Saghin

Nu este încă clar ce programe vor fi vizate, iar instituţia nu a oferit detalii suplimentare.

„Prin returnarea acestor fonduri contribuabililor americani, administraţia Trump îşi reafirmă angajamentul pentru o energie mai accesibilă, mai sigură şi mai fiabilă, gestionând în acelaşi timp mai responsabil banii publici.”, a precizat departamentul.

Preşedintele Donald Trump a catalogat schimbările climatice drept „cea mai mare înşelătorie din lume”, în discursul său la Adunarea Generală a ONU, reiterând scepticismul faţă de iniţiativele globale de mediu.

Liderul american a încurajat creşterea producţiei de petrol şi gaze, aflată deja la niveluri record la începutul mandatului său, şi a redus sprijinul financiar pentru sursele regenerabile şi vehiculele electrice.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a confirmat anularea fondurilor într-o conferinţă de presă la New York, criticând sumele ”uriaşe cheltuite fără impact pozitiv real” pentru combaterea schimbărilor climatice.

Totuşi, date publicate recent de organizaţia E2 arată că locurile de muncă în energie solară, eoliană şi alte industrii verzi au crescut de trei ori mai rapid decât restul pieţei muncii din SUA în 2024, multe dintre acestea fiind acum puse în pericol.

Wright a adăugat că nu intenţionează să participe la discuţiile ONU privind clima din Brazilia, programate în noiembrie, dar nu exclude complet posibilitatea.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 25-09-2025 09:20

