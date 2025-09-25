Obama critică dur afirmațiile lui Trump despre paracetamol și autism. Le numește o violență împotriva adevărului

25-09-2025 | 07:46
Barack Obama
Profimedia

Barack Obama a declarat că afirmaţiile lui Donald Trump care leagă paracetamolul de autismul la sugari sunt „o violenţă împotriva adevărului” care ar putea dăuna femeilor însărcinate dacă acestea ar fi prea speriate să ia analgezice.

autor
Sabrina Saghin

Obama, care a fost intervievat de David Olusoga la O2 Arena, a declarat publicului că afirmaţiile lui Trump despre paracetamol - comercializat sub numele de Tylenol în SUA - au fost „continuu infirmate” şi reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.

„Avem spectacolul succesorului meu din Biroul Oval care face afirmaţii generale despre anumite medicamente şi autism, care au fost continuu infirmate. Acest lucru subminează sănătatea publică şi poate dăuna femeilor.”, a spus el.

Luni, Trump a declarat: „Administrarea de Tylenol nu este bună... Toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii”.

Comentariile au fost criticate de secretarul britanic al sănătăţii, Wes Streeting, care a încurajat femeile să ignore comentariile preşedintelui.

O luptă între două viziuni asupra Americii

Obama a susţinut că există o „luptă” între două viziuni asupra viitorului SUA şi al umanităţii. Pe de o parte, viziunea progresistă, în care schimbarea vine prin democraţie, pe de altă parte, viziunea populistă, reprezentată de Trump, care doreşte o revenire la o viziune mai conservatoare asupra lumii.

El a spus: „Succesorul meu nu s-a ferit să vorbească deschis despre asta. Dorinţa lui este să se întoarcă la un mod foarte particular de a gândi despre America, în care „noi, poporul” înseamnă doar o parte din popor, nu tot poporul. Şi în care există ierarhii destul de clare în ceea ce priveşte statutul şi locul ocupat de fiecare”.

Obama a criticat şi progresiştii care, potrivit lui, au devenit „îngâmfaţi” în anii '90 şi '00, „pretinzând că au crezut în toate aceste valori pentru că nu au fost niciodată puse la încercare. Acum sunt puse la încercare”.

Fostul preşedinte a păstrat, în general, un profil discret după ce a părăsit funcţia. Dar a intervenit din ce în ce mai frecvent pe măsură ce peisajul politic din SUA a devenit mai violent, agitat şi divizat pe linii partizane.

La Londra, Obama nu s-a referit la Trump pe nume, ci doar ca „succesorul meu”.

Seara a început cu Olusoga care l-a întâmpinat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, care fusese criticat marţi de Trump în timpul discursului său la ONU, în New York. Khan a replicat că Trump „a demonstrat că este rasist, sexist, misogin şi islamofob”.

Obama se află la Londra în cadrul unui turneu european de discursuri, care include o altă întâlnire la Dublin vineri. Joi, el urmează să primească titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Dublin.

Sursa: News.ro

donald trump, paracetamol, barack obama,

Dată publicare: 25-09-2025 07:46

