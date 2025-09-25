Trump, acuzații către „democrații de stânga radicală" după atacul asupra centrului Imigrărilor din Dallas

Un bărbat înarmat cu pușcă a deschis focul asupra unei clădiri publice, ucigând o persoană și rănind alte două, înainte de a se sinucide la sosirea poliției. Președintele SUA a luat atitudine.

Donald Trump a reacționat miercuri la un atac soldat cu victime asupra unui centru de detenție pentru migranți din Texas, acuzându-i pe „democrații de stânga radicală" de incitare la „violență" împotriva Serviciului de imigrări și vămi al SUA (ICE), relatează AFP, preluat de Agerpres.

Atacul din Dallas s-a soldat cu o victimă decedată și două persoane rănite, după ce un bărbat înarmat a deschis focul asupra clădirii.

Trump: "Violența este rezultatul demonizării forțelor de ordine"

„Această violență este rezultatul demonizării constante a forțelor de ordine de către democrații de stânga radicală, care cer demolarea ICE și îi numesc pe agenții ICE 'naziști'", a scris președintele SUA pe rețeaua sa, Truth Social.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care unii democrați au criticat dur politicile serviciilor de imigrare și au cerut reformarea sau chiar desființarea acestei agenții.

Detaliile atacului din Dallas

O persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite după ce un bărbat înarmat a deschis focul în orașul Dallas, a anunțat poliția din statul Texas, guvernul american precizând că atacul a vizat un centru de detenție al Serviciului de imigrări și vămi al SUA.

„Potrivit investigațiilor preliminare, un suspect a deschis focul asupra unei clădiri publice de pe o altă clădire. Două persoane au fost duse la spital cu răni prin împușcare. O victimă a murit la fața locului. Suspectul este mort", a scris poliția din Dallas pe rețeaua X.

Autorul atacului se afla pe un acoperiș, fiind înarmat cu o pușcă, au declarat surse din cadrul poliției pentru postul local Fox4, adăugând că bărbatul s-a sinucis când au sosit ofițerii de poliție.

