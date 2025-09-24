UE recunoaște că acordul comercial cu Trump nu va respecta pe deplin regulile comerțului global

24-09-2025 | 21:33
Uniunea Europeană recunoaște că acordul comercial încheiat cu Statele Unite nu se va transforma într-un parteneriat cuprinzător și reciproc, care să respecte regulile comerțului global.

autor
Vlad Dobrea

„Acesta nu va echivala cu un acord de liber schimb (FTA). Și cred că, dacă am merge la americani și le-am spune «ați putea să fiți de acord cu noi că obiectivul este să transformăm acest acord într-un FTA compatibil cu regulile OMC?», răspunsul ar fi un «nu» categoric”, a declarat miercuri Sabine Weyand, directorul general pentru comerț al Comisiei Europene, scrie Politico

„Trebuie să acceptăm că, în acest stadiu, acordul nu îndeplinește condițiile articolului XXIV”, a spus ea parlamentarilor europeni din comisia de comerț, referindu-se la regula Organizației Mondiale a Comerțului care permite țărilor să elimine tarifele una față de cealaltă, fără a acorda aceleași beneficii și altora, atâta timp cât este vorba de un acord comercial deplin.

Acordul, intermediat în iulie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele SUA, Donald Trump, în Scoția, a fost criticat în interiorul UE pentru că subminează comerțul bazat pe reguli și ridică semne de întrebare asupra angajamentului blocului față de sistemul multilateral, pe care l-a susținut constant, chiar și pe fondul retragerii Washingtonului.

În special, criticii subliniază că pactul contravine principiilor reciprocității și nediscriminării – două elemente fundamentale ale sistemului bazat pe reguli. În timp ce UE a acceptat să elimine toate tarifele pentru bunurile industriale americane și pentru autoturisme, acest lucru ar trebui făcut printr-un acord comercial complet, care să acopere „în mod substanțial tot comerțul”, pentru a fi compatibil cu regulile OMC.

„Nu vreau să aleg calea ușoară și să spun «da, vom transforma asta într-un FTA», pentru că nu cred că ar fi credibil. Deci trebuie să lucrăm cu ceea ce avem acum”, a spus Weyand, adăugând că acesta este motivul pentru care UE a propus inițial eliminarea tarifelor la toate bunurile industriale într-un mod reciproc. Acea propunere a fost respinsă de Washington.

Oficialul european de rang înalt a subliniat, de asemenea, că decizia Washingtonului de a extinde tariful de 50% aplicat oțelului și aluminiului la o gamă mai largă de produse, precum articolele pentru copii și macaralele mobile, „contravine spiritului” acordului încheiat între Trump și von der Leyen.

„Aceasta golește de conținut ceea ce am convenit. De aceea dorim să deschidem discuții pe această temă.”

Sursa: Politico

Etichete: uniunea europeana, donald trump, acord comercial,

Dată publicare: 24-09-2025 21:33

