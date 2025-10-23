Ce nu trebuie să faci dacă simți miros de gaze în casă. Sfaturile specialiştilor pentru a preveni un dezastru

23-10-2025 | 16:52
Raed Arafat, şeful DSU, recomandă ca, în caz de miros de gaz, oamenii să deschidă ferestrele, să părăsească imediat clădirea şi să solicite ajutorul autorităţilor, urmând cu stricteţe indicaţiile acestora.

”Până vin pompierii, până vine Distrigazul şi vă spun că puteţi să vă întoarceţi, ieşiţi din clădire. Absolut! Dacă avem un risc, dacă sesizăm un risc şi sunăm la 112 şi considerăm că e un risc, atunci, clar, ne îndepărtăm de riscul respectiv”, a explicat Raed Arafat, miercuri seară, la un post TV.

El a explicat că este foarte bine ca, dacă se simte miros de gaz, să se deschidă geamurile, să nu se aprindă becuri, să nu se atingă întrerupătoare, să nu se întreprindă nicio acţiune care ar putea să producă o scânteie.

”Părerea mea este că deschizi geamul şi ai plecat. Dacă ai o teamă de un risc şi aştepţi să vină pompierii. Oricum, pompierul o să-ţi ia nişte indicaţii la telefon. Le execuţi. Ce-ţi spune pompierul la telefon? (...) Noi ajungem la fază inversă, să convingem oamenii să plece dacă şi ştim că e un pericol”, a adăugat şeful DSU.

