Ce a cauzat scurgerea de gaz care a dus la explozia din Rahova. Prima ipoteză, după săpăturile făcute lângă bloc

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova. Un scurt circuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze, situată în exteriorul blocului distrus.

De acolo, gazul s-ar fi scurs și s-a acumulat masiv la etajele 5 și 6, unde s-a produs explozia.

Anchetatorii au făcut primele declarații oficiale, despre cercetarea la locul tragediei, care ar mai putea dura încă două săptămâni.

Între timp, Ministerul Dezvoltării a anunțat că ar putea finanța integral reconstrucția blocului.

După ce au fost audiați mai mulți martori care au spus ca în momentul exploziei alimentarea cu gaz în bloc era oprită, anchetatorii au extins cercetările și au făcut săpături în exterior de-a lungul conductei.

Așa au putut indica locul unde s-ar fi produs scurgerea de gaz: o țeavă situată sub asfalt în vecinătatea blocului.

Corespondent Știrile PRO TV: „Conducta care alimenta blocul cu gaz situată în afara blocului a fost instalată în mod greșit alături de mai multe cabluri electrice. Aceste cabluri au făcut un scurt circuit care ar fi provocat fisuri în țeavă”.

Cristian Gheorghe, chestor de poliție / director Direcția de Investigații Criminale: „S-a ridicat acea bucată de țeavă, precum și cablul electric din proximitatea acesteia, s-au făcut secțiuni și au fost ridicate de specialiștii de la INSEMEX. Este o țeavă principală de transport gaze, la momentul de față aparține unei societăți pe care o avem în anchetă. Era un șanț în care erau aranjate traseele de livrare a utilităților, apă... ”.

Conducta fisurata si cablurile arse vor fi analizate de specialiștii Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă. Raportul lor și expertiză tehnică vor fi esențiale în anchetă. Așa vor fi stabilite cu certitudine cauza și mecanismul producerii exploziei. Cercetările la fața locului vor mai dura cel puțin două săptămâni.

Alexandru Poroșanu, director adjunct al Institutului Național de Criminalistică: „Partea de intervenție la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat cu drone și cu roboți. Este singura variantă pe care la momentul actual o avem disponibilă”.

Corespondent Știrile PRO TV: „În timp ce ancheta Poliției încearcă să găsească responsabilii acestei tragedii, autoritățile caută soluții pentru oamenii care au rămas fără locuințe. Ministrul Dezvoltării a anunțat că va fi modificată legislația în așa fel încât să poată finanța în totalitate reconstrucția blocului. Locuințele noi vor putea fi atribuite cu chirie foștilor proprietari, pe întreaga durată a vieții, și pentru moștenitorii minori pe o perioadă de maximum 20 de ani cu posibilitatea de vânzare”.

Primăria a montat garduri și va securiza intrările în scările de bloc, dar și geamurile apartamentelor situate la parter, pentru a împiedica accesul, având în vedere pericolul de prăbușire al imobilului.

