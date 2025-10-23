O nouă alarmă de scurgere de gaze în Capitală. Pompierii au făcut verificări după ce au primit o alertă de la un fast-food

23-10-2025 | 09:13
Un restaurant fast-food, aflat într-un centru comercial din Sectorul 5 al Capitalei, a fost evacuat joi seară, din cauza unui miros suspect de gaze.

Zeci de oameni au părăsit rapid incinta. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului 13 Septembrie și un echipaj CBRN.

Însă măsurătorile nu au indicat valori peste pragul de alarmă. Iar o echipă trimisă de compania de gaze a confirmat rezultatul.

Pe durata intervenției, activitatea restaurantului a fost suspendată. S-au făcut verificări și în magazinul învecinat, dar și pe acoperișul clădirii, pe unde trece o țeavă de gaz. Nici în aceste cazuri nu au fost depistate scurgeri.

Specialiștii au stabilit că mirosul provenea de la un aparat care separă grăsimile uzate din apa menajeră, înainte să ajungă în sistemul de canalizare.

Sursa: Pro TV

Etichete: Capitala, gaze, alerta,

Dată publicare: 23-10-2025 07:56

