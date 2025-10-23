Distrigaz nu taxează repunerea în funcțiune a clienților în caz de întrerupere din motive tehnice

23-10-2025 | 10:32
Distrigaz

Distrigaz Sud Rețele nu taxează repunerea în funcțiune a clienților, în cazul în care întrerupe alimentarea cu gaze naturale din motive tehnice, precizează reprezentanții companiei într-un răspuns transmis la solicitarea AGERPRES.

Claudia Alionescu

În cazul în care Distrigaz Sud Rețele întrerupe alimentarea cu gaze naturale din motive tehnice, repunerea în funcțiune a clienților nu se taxează. Operatorii economici autorizați ANRE, care prestează lucrări pentru clienții finali în baza contractelor directe cu aceștia, au tarifele stabilite în piața liberă. Singurele servicii conexe pentru care Distrigaz Sud Rețele percepe tarif sunt sistările de gaze solicitate de furnizor ca urmare a neplății facturilor de gaze sau sistările la cererea expresă a clientului, atunci când acesta dorește să-și facă modificări în locuință și dorește ridicarea contorului” , au explicat reprezentanții companiei.

Potrivit acestora, în cazul în care sunt sesizate scurgeri de gaze de locatarii unui bloc de locuințe, în conformitate cu legislația în vigoare, obligația distribuitorului de gaze, în speță Distrigaz Sud Rețele, este de a interveni în caz de urgențe gaz și de a întrerupe alimentarea cu gaze naturale pentru siguranța consumatorilor.

Odată realizată această acțiune, clientul în cauză este informat în legătură cu obligația de a contracta un operator economic autorizat de ANRE.

Operatorul economic ales de client va remedia neconformitățile/defectele, va efectua revizia tehnică a instalației de utilizare și va transmite către Distrigaz Sud Rețele toate documentele care atestă că aceasta îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță, în conformitate cu prevederile normelor tehnice.

În baza acestor documente justificative se poate relua alimentarea cu gaze, numai de către operatorul de distribuție, în condiții de siguranță”, a precizat sursa citată.

În ceea ce privește o concluzie preliminară legată de explozia care a avut loc vineri, într-un bloc de locuințe din Rahova, reprezentanții companiei au precizat că, ancheta fiind în desfășurare, nu pot da curs solicitărilor care vizează direct sau indirect informații referitoare la obiectul anchetei și care pot influența derularea acesteia.

Distrigaz Sud Rețele colaborează îndeaproape cu organele de anchetă, cărora le pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul”, a punctat sursa menționată.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, a anunțat vineri că a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale.

Controlul vizează și firmele care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din blocul care a explodat în Calea Rahovei.

Trei persoane au murit și 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 23-10-2025 10:03

