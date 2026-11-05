Datele Google arată că Black Friday s-a transformat dintr-o acțiune de o zi/week-end într-un adevărat sezon comercial de 6 săptămâni (octombrie - prima jumătate a lui noiembrie), caracterizat de expresii de căutare mai lungi și extindere a interesului către alte industrii - de la clasicele tech și fashion la servicii, banking, servicii medicale și streaming.

Potrivit datelor Google, căutările care includ expresia „black friday” au devenit mai conversaționale: expresiile care conțin mai mult de 6 cuvinte (de ex: „la ce oră începe Black Friday”) au crescut cu 160% în 2025 (față de 2022). Căutările „black friday” urmează o pantă ascendentă începând cu luna august, care se intensifică în luna octombrie și atinge vârful în vinerea cu pricina - anul acesta este stabilită pe 6 noiembrie.

Top căutări „Black Friday” în România

eMAG black friday Altex black friday Flanco black friday Samsung black friday Sephora black friday

Căutări făcute pe Google în România cu expresia „black friday”, în ultima lună (5 octombrie - 5 noiembrie)

Căutările pe Google în perioada Black Friday indică un interes dincolo de categoriile tradiționale de retail. Datele Google arată creșteri rapide ale căutărilor legate de Black Friday pentru servicii din categoria Banking & Consumer credit (+262.1%), Farma, Sănătate & Fitness (+149.7%), Streaming & Digital Subscriptions (+90.1%), precum și o zonă exclusivă de Beauty & Parfumuri (+58.3%), dar și furnizori de electricitate și gaz (apariție nouă în 2025).

Iată cum arată interesul românilor în căutările „black friday” pe câteva categorii de produse, înaintea apogeului de vineri, 6 noiembrie:

Frumusețe și parfumuri: top căutări „Black Friday” în România

Sephora Black Friday Notino black friday Douglas black friday

Căutările pe Google cu expresia „black friday” cu cel mai mare volum pe categoria menționată, în ultima săptămână (29 octombrie - 5 noiembrie)

Banking & asigurări: top căutări „Black Friday” în România

SaltBank black friday BCR black friday UniCredit black friday

Căutările pe Google cu expresia „black friday” cu cel mai mare volum pe categoria menționată, în ultima săptămână (29 octombrie - 5 noiembrie)

Sănătate: top căutări „Black Friday” în România

Farmacia Tei black friday Bebe Tei black friday Dr. Max black friday

Căutările pe Google cu expresia „black friday” cu cel mai mare volum pe categoria menționată, în ultima săptămână (29 octombrie - 5 noiembrie)