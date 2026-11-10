"N-a fost o problemă la nivelul reactorului. A fost o problemă în zona instalaţiei tehnologice de producere a energiei electrice, respectiv la turbina de abur. În momentul de faţă, colegii sunt acolo pentru a analiza efectiv ce s-a întâmplat şi pentru a stabili în cât timp se va pune în producţie această turbină. (...) Este o comisie la faţa locului şi mi-au promis că până la ora 11:00 o să îmi dea absolut toate elementele care sunt necesare a fi cunoscute de minister", a spus Chisăliţă, potrivit Agerpres.

Acesta a mai menţionat că reactorul 2 este în pregătire pentru a fi repornit, dar va şti mai multe amănunte după primirea raportului de la Cernavodă.

"Reactorul numărul doi e în faza de a fi pregătit. Sunt elementele, de asemenea, care se desfăşoară în momentul de faţă la Cernavodă. La momentul în care o să primesc raportul pentru ce s-a întâmplat aseară la unitatea numărul unu, o să avem şi elemente suplimentare pentru unitatea numărul doi", a afirmat ministrul.

În ceea ce priveşte asigurarea cu apă a centralei, Chisăliţă a subliniat că sunt două măsuri care urmează să fie luate, una pe termen scurt, una pe termen lung, ambele fiind în momentul de faţă în faza de analiză tehnică la nivelul instituţiilor de proiectare, pentru a se stabili concret în cât timp se poate asigura un nivel al apei care să nu mai creeze probleme.

Pe de altă parte, ministrul a precizat că există un plan pentru retehnologizarea unităţii 1, care va mai merge până în anul următor. Retehnologizarea a început deja, fiind în derulare o serie de măsuri pregătitoare.

"Exact, data care va fi stabilită pentru oprirea în vederea retehnologizării o să o comunice compania SNN", a punctat Chisăliţă.

Unitatea 1 a fost deconectată luni

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă a fost deconectată luni seara de la Sistemul Energetic Naţional (SEN), din cauza unei defecţiuni apărute în partea clasică a reactorului, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, a anunţat SN Nuclearelectrica.

"SN Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în seara zilei de 9 noiembrie 2026. Cauza deconectării Unităţii 1 CNE Cernavodă este o defecţiune în partea clasică a reactorului Unităţii 1, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare. Specialiştii CNE Cernavodă lucrează în mod continuu la remedierea situaţiei şi repornirea Unităţii 1 cu prioritate", se arată în informarea transmisă Bursei de Valori Bucureşti.

Conducerea societăţii a precizat că vor fi luate măsuri la nivelul managementului tehnic al centralei, iar acesta urmează să fie înlocuit începând cu data 1 decembrie 2026.

"În cursul acestui an, pe lângă provocările determinate de condiţiile climatice severe, CNE Cernavodă s-a confruntat cu indisponibilităţi temporare neplanificate, cauzate de disfuncţionalităţi la nivelul sistemelor tehnice auxiliare. Toate sistemele de protecţie au funcţionat impecabil, iar securitatea nucleară nu a fost în niciun moment afectată. Cu toate acestea, frecvenţa acestor întreruperi a fost sub nivelul de excelenţă pe care ni le asumăm. Operarea la cele mai înalte standarde internaţionale necesită o rigoare impecabilă şi în zona activităţilor tehnice de suport. În acest sens, am decis numirea unui nou Director Tehnic la CNE Cernavodă şi iniţierea unui plan de remediere operaţională. Acesta include verificarea accelerată a procedurilor de mentenanţă şi alinierea strictă a proceselor la cele mai bune practici din industria nucleară internaţională. Această schimbare de leadership reflectă maturitatea şi capacitatea organizaţiei noastre de a acţiona ferm pentru menţinerea unui factor ridicat de capacitate şi asigurarea stabilităţii energetice pe termen lung", a declarat directorul general SNN, Mihai Gioară.

Potrivit sursei citate, cauza de profunzime a evenimentului va fi analizată în detaliu şi prezentată într-un raport ulterior.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional la sfârşitul săptămânii trecute. Aceasta a fost oprită controlat în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2.