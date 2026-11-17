Mii de clienți ai JP Morgan Chase, una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite, au reclamat că nu își pot accesa conturile online și nu pot face transferuri prin serviciul Zelle.

Instituția financiară a precizat că incidentul a fost provocat de o eroare de software într-un sistem hardware propriu și a exclus un atac cibernetic. Acum se lucrează la restabilirea serviciilor.

Defecțiunea a afectat în principal clienții Chase și tranzacțiile cu alte bănci, precum Bank of America și Citigroup. Acestea din urmă au transmis că propriile servicii au funcționat normal.