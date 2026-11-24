Ministrul Energiei: Liberalizarea pieței gazelor ar putea reduce prețurile cu aproximativ 10% de la 1 aprilie 2027
OUG referitoare la liberalizarea prețului la gaze naturale, de la 1 aprilie 2027, va determina o potențială scădere de circa 10% a prețului la consumatorul final, așa cum am gândit noi, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.
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„Din punctul meu de vedere, am gândit în felul următor: la 1 aprilie prelungim ceea ce înseamnă Ordonanța, cu încadrarea în noile tendințe din perspectiva prețurilor. Din punctul nostru de vedere, Ordonanța de Urgență aplicată așa cum am gândit-o va determina o potențială scădere a prețului la consumatorul final. De ce zic potențială? Pentru că, în fapt, noi ne ocupăm strict de partea de marfă. O evoluție a tarifelor, o evoluție a taxelor, o evoluție a marjei comerciale la nivelul furnizorilor, practic, poate să dea peste cap calculul pe care l-am făcut. Dar, ținând seama efectiv de prețul administrativ pe care noi îl stabilim, considerăm că prețul final ar trebui să scadă față de ceea ce există în momentul de față cu circa 10%, am calculat noi. Dar, încă o dată, este o chestiune care pleacă strict din perspectiva prețului mărfii. Această măsură va intra în vigoare la 1 aprilie 2027, cu aplicabilitate până în 31 martie 2028. În paralel, ca măsură tranzitorie, dorim să venim în interiorul aceleiași Ordonanțe cu măsuri de vânzare către consumatorii casnici ale furnizorilor în fiecare lună într-un anumit procent. Adică, încet-încet, în termen de un an de zile, consumatorii să treacă din această fază administrativă într-o fază liberă, concomitent cu măsuri de informare și diseminare a informației”, a explicat ministrul Energiei.
În context, Chisăliță a menționat că se au în vedere măsuri care să fie aplicate și consumatorilor noncasnici.
„În același timp, considerăm că o măsură tranzitorie trebuie să fie aplicată și pentru consumatorii noncasnici. Avem în vedere o serie de măsuri care să vină la pachet cu dezvoltarea unor activități de eficiență energetică la nivelul acestor consumatori. Adică, pur și simplu, prin măsuri ale unor credite care ajung la nivelul consumatorilor, să-și reducă costurile, cantitatea de energie și, de aici, costurile, să-și reducă energia și să-i găsească mai pregătiți pentru perioada imediat următoare”, a susținut Dumitru Chisăliță.
„Am luat cu prioritate tot ceea ce înseamnă investiții”
Pe de altă parte, întrebat dacă susține preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei, ministrul de resort a transmis că este de acord „atât timp cât se desfășoară respectând legislația în vigoare”.
„Am luat cu prioritate tot ceea ce înseamnă investiții, ce înseamnă contracte care sunt cu anumite restanțe. Există și această preocupare în momentul de față și această analiză. Nu este o tergiversare, sunt niște proceduri legale care trebuie îndeplinite. Ca atare, Ministerul Energiei este în faza de a derula anumite activități conform legii în momentul de față, iar această tergiversare, din punctul meu de vedere, nu este susținută, ținând seama de prevederile legale pentru anumite operațiuni care trebuie realizate. Atât timp cât ea se desfășoară respectând legislația în vigoare, procedurile legale în vigoare, nu văd o problemă din punctul meu de vedere”, a spus Chisăliță.
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