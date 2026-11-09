David Popovici, invitat de onoare la meciul Inter – Como. Ce cadou a primit campionul olimpic de la clubul lui Cristi Chivu

Campionul olimpic David Popovici a fost invitat de onoare al clubului Inter Milano la meciul cu Como, din Serie A. Înotătorul român a fost prezent duminică la partida echipei antrenate de Cristi Chivu, pe care a venit să îl susțină.