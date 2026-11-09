Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional vineri după-amiaza.
Luni dimineaţa, la ora 8:50, producţia totală de energie era de 5863 MW, iar consumul de 7098 MW.
Cea mai mare cantitate de energie era asigurată din hidrocarburi, respectiv 27,38% (1607 MW), şi surse hidro - 24,77% (1456 MW).
Energia fotovoltaică reprezenta 18,48% (1.086 MW), cărbunele 9,82% (577 MW), iar energia nucleară 8,83% (519 MW).
Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2.