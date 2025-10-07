Cod roșu de furtună. Județul care se pregătește de ce e mai rău. Oamenii umplu saci cu nisip

07-10-2025 | 14:17
În Constanța a început să plouă încă de luni seara, dar cel mai rău va fi începând cu marți noapte, când intră în vigoare Codul roșu în întregul județ.

Ina Popescu

Corespondent PROTV: „Noi suntem acum în Valu lui Traian, una dintre localitățile cele mai expuse la inundații din județul Constanța. Autoritățile se tem ca efectele acestor condiții meteo extreme să fie la fel de puternice ca în Bulgaria, așa că de luni au început să ia măsuri de siguranță. Oamenii stau în ploaie și umplu saci cu nisip încă de luni. Au fost aduse 125 de tone de nisip, iar până acum au fost umpluți peste 2.500 de saci care au fost repartizați pe străzile cu probleme. De altfel, și localnicii care știu că au mai întâmpinat situații neplăcute în trecut au venit și și-au încărcat portbagajul mașinilor cu acești saci cu nisip. Oamenii ne-au spus că își iau măsuri de precauție și că vor respecta recomandările autorităților, iar cel mai important este să rămânem în locuințe și să evităm deplasările neesențiale, mai ales începând cu această noapte.”

Ploi abundente și risc ridicat de inundații în județ

La ora 21, Constanța, Călărași și Ialomița vor intra sub avertizare de Cod roșu. Se așteaptă ploi abundente și chiar inundații, pentru că au fost anunțate cantități de apă de până la 120 de litri pe metru pătrat. În localitatea Valu lui Traian din Constanța, oamenii au început să se pregătească cu saci împotriva șuvoaielor.

Femeie: „Gândesc pozitiv, mi-am luat niște saci pentru că inundă grădina vecinei mele și încerc să țin lucrurile sub control și cred că puțin și pe la ușa de la intrare. Mă pregătesc cu avânt, n-avem altceva de făcut, nu este vina nimănui, asta este natura. Mergem tot înainte.”

ploi torentiale, furtuna, inundatii
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în patru județe

Femeie: „Locuim de curând în zonă, este o zonă un pic mai joasă și noi sperăm să nu fie niciun fel de problemă, să fie mai multă zarvă decât realitate, însă să punem câțiva saci de nisip. Cred că 6-7, duce mașina.”

Bărbat: „Acum să văd dacă mai ies cu mașina. E ea 4x4, da. 7 saci cu aproximație. A mai fost o inundație și a intrat apa de vreo 50 de centimetri.”

Cei 2.500 de saci pregătiți până acum au fost repartizați în principal la locuințele persoanelor vârstnice ori vulnerabile, dar și pe străzile din apropierea canalului.

Autoritățile locale vor folosi sacii cu nisip și la construirea unui dig la intersecția a două canale de scurgere pentru a diminua volumul de apă care s-ar putea revărsa în zonele locuite.

Dată publicare: 07-10-2025 14:17

