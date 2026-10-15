Acum aude ciripitul păsărilor, vântul și zgomotele orașului. O tehnologie care i-a schimbat viața, dar care, din cauza costurilor ridicate, nu este accesibilă tuturor copiilor care au nevoie de ea.

Eduard descoperă sunetele

Eduard: „Aud păsările, aud vântul, aud mașinile, aud tot ce e în oraș. Nu auzeam păsările chiar deloc.”

Reporter: „Prima dată când ai ieșit afară după operație, cum ți s-a părut?”

Eduard: „Foarte confuz, wow, mi se părea o minune de la Dumnezeu.”

Eduard s-a născut fără o ureche, iar la 8 ani auzul a început să-i fie afectat și la cealaltă. A trecut prin mai multe operații, dar el nu mai știa sunetele și își folosea toată atenția și concentrarea pentru a-i înțelege pe profesori și colegi.

Eduard: „Stăteam pe afară și nu auzeam clopoțelul, îmi spuneau colegii sau ajungeam târziu în clasă. M-a claxonat o doamnă să mă dau la o parte, eu nu auzeam.”

Malvina, mama lui Eduard: „Vorbeam cu el și zicea «Păi când mi-ai zis lucrul ăla». Tot timpul spunea «Eu nu știu, nu am auzit». La școală eu îi luam temele pentru că nu auzea. Nu știa cum se aude aerul condiționat, huruitul acela de la frigider, el nu-l auzea.”

Proteza inovatoare i-a redat auzul lui Eduard

De curând, adolescentul a trecut printr-o operație care i-a schimbat viața. O lume pe care o cunoscuse mai mult prin imagini îi este acum accesibilă prin toate sunetele ei.

Medic: „O proteză mai deosebită, prima din lume care funcționează pe principiul piezoelectric, acest material care este înclavat în os vibrează la sunete, la atingeri.”

Procesorul extern captează sunetele, se transmit către partea internă care este înclavată în os, aceasta vibrează și transmite mai departe în urechea internă sunetul și, în cortex, este transformat ca și senzație auditivă. Discriminează sunetele foarte fine în mediul zgomotos, în clasă, de exemplu, este un sistem inovator.

Mama: „Am ieșit afară și auzea multe sunete, încerca să se uite de unde vine, ce se aude.”

Dr. Adina Zamfir, medic primar ORL: „La implantul cohlear există un electrod care se introduce în urechea internă, în cohlee și este în direct contact cu fibrele nervilor auditivi. Acesta este inserat la nivelul tăbliei externe, sunetul se transmite prin vibrații la distanță.”

Corespondent PROTV: „În jur de 20.000 de euro costă o astfel de proteză, iar până acum doar 3 copii au avut șansa de a le fi implantată. Banii vin printr-un program al Casei de Asigurări de Sănătate, prin care sunt asigurate și intervențiile de implant cohlear pentru copiii care se nasc fără auz. Anul trecut au fost aproape 44 de milioane de lei, însă anul acesta, până la 30 septembrie, s-au plătit doar 28 de milioane de lei, prea puțini bani pentru numărul mare de copii care au nevoie.”