I s-a transmis președintelui, însă, că nu este apt să conducă organizația dacă nu face publice toate documentele și nu răspunde la întrebări esențiale, scrie BBC, preluat de Agerpres.

Consiliul FIFA s-a reunit joi la Zurich, pentru prima dată după ce a ieşit la iveală - şi a fost ulterior abandonată - propunerea secretă a lui Infantino privind "FIFA Forward Enterprise" (FFE), un plan care ar fi transferat o parte din drepturile comerciale ale organizaţiei către o firmă privată de investiţii.

În cadrul reuniunii, care a durat trei ore şi jumătate, Infantino a trebuit să răspundă şi la alte întrebări referitoare la anularea suspendării lui Folarin Balogun la Cupa Mondială, la Premiul FIFA pentru Pace şi la finanţarea federaţiilor naţionale.

Debbie Hewitt, preşedinta Federaţiei Engleze de Fotbal (FA) şi vicepreşedinte FIFA, a declarat ulterior că multe întrebări au rămas fără răspuns.

„Unul dintre aspectele dezamăgitoare este că nu am primit răspunsuri la niciuna dintre chestiunile pe care le solicitasem în mod specific, de exemplu, obţinerea documentelor legate de FFE", a spus Hewitt.

„Am întrebat „de ce nu?”, dar ni s-a cerut să transmitem acele întrebări în scris. Cred că omul trebuie să răspundă la acele întrebări; dacă nu o face acum, înseamnă că nu este apt să fie preşedintele FIFA şi exact acest lucru a fost transmis în timpul şedinţei. În scuzele sale, Infantino... ceea ce a regretat cu adevărat a fost faptul că nu a prezentat problema Consiliului. Dacă regreţi atât de profund, împărtăşeşte asta cu noi", a punctat Hewitt.

Întrebată dacă a existat vreo schimbare de poziţie din partea UEFA în privinţa lui Infantino, ea a spus: „Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic. Nu deţin informaţii noi care să-mi schimbe părerea, în afară de faptul că avem un preşedinte care şi-a cerut scuze".