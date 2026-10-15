În acest episod care poate fi vizionat aici, pe YouTube, vorbim despre curajul de a o lua de la capăt, despre frici, limite și momentul în care înțelegi că nu mai poți continua la fel. Pentru că nu trebuie să schimbi totul dintr-odată. Trebuie doar să începi.

Vorbim despre momentele în care nu suntem bine, dar ne este greu să recunoaștem asta. Despre timpul pe care îl pierdem așteptând momentul perfect. Și despre puterea unui pas mic, făcut astăzi, în locul unei schimbări spectaculoase pe care o amânăm la nesfârșit.

Pentru că, așa cum spune Radu, „Unul e mai mare decât zero.” Iar uneori, primul pas spre o viață nouă este să ai curajul să recunoști că ceva trebuie să se schimbe.

Dacă povestea lui Radu îți dă de gândit, scrie în comentarii: Care a fost momentul în care ai înțeles că trebuie să schimbi ceva în viața ta?

🎙️ Punct. Și de la capăt. — Episodul 5 cu Radu Restivan.

Noul episod este disponibil deja pe VOYO dar și pe canalul Youtube - aici.

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