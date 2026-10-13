Hackerii au modificat de la distanță sistemele de răcire, iar temperatura a urcat brusc până la 50 de grade Celsius. În aceste condiții, alimentele au fost compromise și au fost aruncate.

Experții avertizează însă că noi toți putem să cădem victime ale infractorilor cibernetici. Sistemele inteligente, care nu au parole puternice și mereu actualizate, sunt porți de intrare în casele noastre.

Hackerii au compromis frigiderele din supermarketuri

În Franța, peste 500 de supermarketuri care fac parte din lanțuri diferite au fost afectate de acest atac cibernetic de amploare.

Hackerii au reușit să acceseze software-ul unor sisteme care reglează temperatura și au setat mii de frigidere să se încălzească pe timpul nopții până la 50 de grade Celsius.

Julien Fournier, manager of the Intermarché in Parempuyre: „Imediat ce am deschis vitrinele frigorifice, am simțit căldura care se degaja din ele. Instinctiv, ne-am dat seama imediat că marfa era stricată.”

Multe dintre aceste dispozitive prin care se controla temperatura frigiderelor fie erau scoase de pe piață din 2016, fie nu erau actualizate la zi, au precizat reprezentanții companiei daneze Danfoss, cea care furnizează softul pentru sistemele de răcire și care a semnalat vulnerabilitatea încă din luna august.

Acest atac arată că inclusiv alimentele pot să devină o armă, spun și reprezentanții Comisiei Europene.

Adrien Merveille, expert securitate cibernetică: „Pe de o parte, avem categoria hackerilor care caută notorietate, sunt dornici să arate de ce sunt în stare. A doua categorie e a indivizilor care acționează în slujba unui stat ori a unei ideologii cu obiectivul de a destabiliza.”

Specialiștii avertizează asupra riscurilor cibernetice

Specialiștii sunt de părere că, din păcate, orice dispozitiv conectat la internet poate reprezenta un risc de securitate, iar cele mai noi rapoarte pe tema amenințărilor informatice în casele inteligente confirmă acest lucru.

Compania Bitdefender a interceptat 6 miliarde de atacuri informatice în locuințe din Europa, Australia și America. Zilnic au loc 25 de tentative de atac asupra routerelor.

Cele mai vulnerabile dispozitive sunt televizoarele, urmate de prizele inteligente și dispozitivele pe care stocăm poze sau fișiere. În această categorie intră și camerele de supraveghere din locuințe.

Bogdan Botezatu, Bitdefender: „Televizorul pe care l-ai cumpărat acum 10 ani funcționează perfect și nu ai de ce să îl schimbi și oamenii trăiesc cu bomba asta cu ceas în camera de zi pentru că dispozitivele sunt vulnerabile, dar nu au nicio modalitate să le aducă la zi cu actualizările. În fiecare zi atacatorii informatici scanează internetul IP cu IP, se loghează cu parole cunoscute, încearcă să spargă parole prin încercări repetate, cam exact ce s-a întâmplat cu frigiderele smart din Franța se întâmplă în fiecare zi cu casele inteligente din întreaga lume.”

Hackerii pot controla și sistemele electrice

Specialiștii în securitate spun că în acest moment inclusiv panourile și invertoarele folosite pentru producerea de curent electric acasă sunt o poartă de intrare pentru infractorii cibernetici. Recent, hackerii au spart mai multe sisteme prin care au reușit să controleze 144 de gigawați de curent electric, cât este consumul real al unei țări mari.

Corespondent PROTV: „Să ai toată casa conectată la telefon pare simplu și comod. Însă, întrebarea pe care trebuie să ne-o punem cu toții este nu dacă se va întâmpla să intre un necunoscut în casa noastră prin echipamente, ci când se va întâmpla. De aceea e important să facem actualizări la zi pentru toate dispozitivele noastre, pentru că altfel cineva care vrea să ne facă rău poate intra în casa noastră printr-un televizor și nu doar să-ți schimbe postul, ci să îl folosească precum un mic calculator prin care să se conecteze cu câteva clickuri și de aici e doar la câteva clickuri de datele noastre bancare, de arhiva pozelor de familie sau de imaginile de pe camerele de supraveghere din sufragerie, dormitor sau din camera copilului, iar pentru asta un alt sfat este să le pornim doar când plecăm de acasă.”