Casa Albă a concediat comisia care superviza construcția noii săli de bal. Membrii fuseseră numiți de administrația Biden

Casa Albă a concediat toți cei șase membri ai agenției care evalua proiectele de construcție din Washington, inclusiv cele ale președintelui Trump, relatează The New York Times.

Comisia pentru Arte Plastice, înfiinţată de Congres în 1910, are sarcina de a oferi consultanţă de specialitate preşedintelui, Congresului şi altor oficiali în materie de proiectare şi conservare. Preşedintele numeşte membrii comisiei pentru un mandat de patru ani.

Angajații, numiți de fosta administrație

Fostul preşedinte Joseph R. Biden Jr. i-a numit pe toţi cei şase membri, după ce a concediat o parte dintre persoanele numite de Trump, iar mandatul unor comisari urma să se încheie în 2028.

Un oficial al Casei Albe, care nu era autorizat să vorbească public, a declarat că va fi numită o nouă comisie, cu membri mai aliniaţi cu politicile lui Trump.

Reorganizarea vine în contextul în care Trump planifică mai multe proiecte ambiţioase de construcţie în Washington.

O mare parte din mandatul Comisiei se concentrează pe regulile stricte de urbanism din capitală, precum şi pe conservarea istorică — pentru care preşedintele Trump a dat dovadă de puţină răbdare.

Sală de bal de 300 de milioane de dolari la Casa Albă

Săptămâna trecută, echipele de construcţii au demolat întreaga aripă estică a Casei Albe pentru a face loc sălii de bal, care se estimează că va costa 300 de milioane de dolari. Trump a susţinut anterior că construcţia nu va afecta deloc aripa estică.

Donald Trump a propus, de asemenea, construirea unui nou arc de triumf lângă Memorialul Lincoln — un proiect care, în mod normal, ar trebui să treacă printr-un proces de aprobare care ar dura ani de zile. Legea privind lucrările comemorative din 1986 stabileşte un proces pentru noile monumente comemorative, precizând că acestea trebuie să fie autorizate de Congres şi apoi să treacă prin mai multe etape de planificare, proiectare şi revizuire, implicând atât Comisia de Arte Plastice, cât şi Comisia Naţională de Planificare a Capitalei.

Abordarea preşedintelui faţă de proiectele de renovare — întreprinse într-un ritm vertiginos — diferă radical de cea a predecesorilor săi. Când preşedintele Harry S. Truman a renovat Casa Albă în anii 1940, el a consultat Congresul, Societatea Americană a Inginerilor Civili, precum şi Comisia pentru Arte Plastice, care a aprobat schiţele proiectului, precum şi detalii mai mici, cum ar fi mostrele de ţesături şi schemele de culori.

Donald Trump, care s-a lansat deja în cel mai mare proiect de construcţie de la Casa Albă de la Truman încoace, ocoleşte toate aceste etape.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













