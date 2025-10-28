Tokyo s-a angajat să investească 500 de miliarde de dolari în Statele Unite. Ce vor să cumpere niponii de la Trump

28-10-2025
Președintele Statelor Unite și noua șefă de guvern din Japonia anunță că au semnat un acord pentru "epoca de aur". Tokyo s-a angajat astfel să investească peste 500 de miliarde de dolari în Statele Unite.

De asemenea, după critici dure din partea administrației Trump, Japonia promite să cumpere mai multe bunuri americane, între care mașini și avioane.

După ce a avut parte de o primire imperială în Japonia, Donald Trump s-a întâlnit cu noua șefă a guvernului nipon Sanae Takaichi.

Sanae Takaichi, care a devenit prima femeie premier de la Tokyo în urmă cu doar câteva zile, este supranumită doamna de fier a Japoniei.

Donald Trump, președintele SUA: „Vreau să vă mulțumesc și să vă felicit. După cum știți, (fostul premier) Shinzo Abe a fost un bun prieten de-ai mei. Și am fost foarte întristat să văd ce s-a întâmplat cu el... atât de șocant”.

Fostul premier Shinzo Abe a fost împușcat mortal, pe stradă, în urmă cu 3 ani, în timp ce participa la un eveniment de campanie.

Sanae Takaichi, premierul Japoniei: „Sunt la curent în legătură cu relația diplomatică pe care ați avut-o cu regretatul prim-ministru (Shinzo) Abe. Domnule președinte Trump, ați prezidat acordul de pace thailandez-cambodgian și ați contribuit la pacea din Asia. În plus, recentul acord din Orientul Mijlociu a fost o realizare istorică fără precedent”.

După o serie de cuvinte de laudă la adresa președintelui american, și Sanae Takaichi a ținut să remarce că Donald Trump ar merita un premiu Nobel pentru Pace. Apoi, cei doi au parafat acordul comercial care include impunerea de către Statele Unite a unui tarif de 15% asupra importurilor din Japonia, inclusiv a industriei auto, care se află în cădere liberă.

În schimb, Japonia s-a angajat să investească 550 de miliarde de dolari în America să cumpere mai multe bunuri inclusiv mașini, avioane, produse agricole și energie. Asta, după ce Trump s-a plâns în nenumărate rânduri că Japonia nu cumpără automobile americane. De altfel, considerate prea late pentru străzile înguste din țară soarelui răsare.

În final, Trump a primit, la rându-i, o solicitare specială. Familiile mai multor japonezi ținuți prizonieri în Coreea de Nord i-au cerut președintelui să facă tot posibilul pentru a-i aduce acasă pe cei dragi.

Donald Trump: Am mai întâlnit aceste familii și înainte și sunt alături de ele până la capăt, de asemenea și SUA le sunt alături, suntem alături de Japonia și de prim-ministru.
Reporter: Credeți că veți putea vorbi cu Kim Jong Un despre aceste răpiri?
Donald Trump: Vom vedea ce se întâmplă, da. Rămâne de văzut ce mai urmează. Nu am făcut niciun demers până acum, am fost atât de ocupați, chiar nu am făcut-o, dar vom discuta despre asta.

Cei doi oficiali au călătorit împreună spre baza marinei americane, din apropiere de Tokyo.

Sursa: Pro TV

28-10-2025

Preşedintele american Donald Trump, care se află într-un turneu în Asia, a anunţat că a făcut un RMN în timpul unei vizite medicale, fără să precizeze care parte a corpului său a fost examinată imagistic, relatează AFP.  

