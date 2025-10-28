Trump, primire imperială în Japonia. SUA și Japonia au marcat începutul unei noi „epoci de aur" în relațiile economice

28-10-2025 | 19:30
Sanae Takaichi donald trump
AFP

Laude pentru "promotorul păcii" și promisiuni de investiții japoneze în Statele Unite, de 500 de miliarde de dolari. Liderul Japoniei, care este și prima femeie premier din istoria țării, i-a întins covorul roșu lui Donald Trump.

Iar președintele american a asigurat-o: "orice și oricând ai nevoie, noi suntem aici". Cei doi au semnat și un acord privind mineralele rare, precum și un document care marchează începutul unei noi "epoci de aur" în relațiile americano-nipone.

Japonezii nu au făcut economie de fast ca să îi facă pe plac președintelui american.

Trump a fost întâmpinat cu onoruri militare la somptuosul Palat Akasaka, cu plafoane boltite și pereți împodobiți cu aur.

Cei doi lideri s-au împrietenit rapid. A ajutat conexiunea noului premier nipon cu un fostul premier, Shinzo Abe, un favorit al lui Trump, care a fost asasinat la un miting electoral acum trei ani. Făptașul și-a recunoscut vina și susține că era furios pentru presupuse legături ale lui Abe cu secta Moon.

donald trump
Anunțul lui Donald Trump: „Am făcut un RMN”. Ce arată rezultatele

Donald Trump, președintele SUA: „După cum știi, Shinzo Abe a fost un mare prieten de-al meu. Iar el a vorbit atât de frumos despre tine, chiar înainte să știm ce avea să se întâmple și înainte de ascensiunea ta politică. Orice vrei, orice favor ai nevoie, orice pot face pentru a ajuta Japonia... Noi vom fi acolo. Suntem aliați la cel mai înalt nivel”.

Sanae Takaichi, premierul Japoniei: „Într-o perioadă de timp atât de scurtă, lumea a devenit un loc mai pașnic. Apreciez foarte mult angajamentul tău neclintit față de pacea și stabilitatea mondială. Personal, am fost profund impresionată”.

Takaichi i-a oferit lui Trump cadouri – inclusiv o geantă de golf, o crosă folosită folosită de Abe și două șepci inscripționate cu mesajul "Japonia revine".

Trump și Takaichi au semnat un acord care promite o "nouă epocă de aur" a alianței americano-japoneze.

Statele Unite impun în continuare un tarif vamal de 15% pentru toate importurile din Japonia, inclusiv pentru masiva industrie auto nipona - însă mai puțin de cele 25 de procente cu care Trump amenința anterior.

În schimb, Japonia s-a angajat să investească 550 de miliarde de dolari în Statele Unite, inclusiv în fabrici auto pe teritoriul american. Și să cumpere mai multe mărfuri americane din sectoare cheie ca aviație, agricultura și energie.

Pe de altă parte, Trump a invitat-o și pe gazda sa la întâlnirea cu militarii americani pe portavionul George Washington.

Donald Trump: „Această femeie este o învingătoare. Și, știți, am devenit brusc foarte buni prieteni, pentru că astăzi bursele noastre și bursele lor au atins un nivel record. Asta înseamnă că facem bine ce facem. Prima femeie premier din istoria Japoniei. Doamna prim-ministru! De acum înainte, dacă vom fi într-un război, îl vom câștiga”.

Sursa: Pro TV

28-10-2025 19:30

Stiri externe
Stiri externe
Stiri externe
Stiri Politice
Stiri actuale
Stiri externe
