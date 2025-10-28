Anunțul lui Donald Trump: ”Am făcut un RMN”. Ce arată rezultatele

Preşedintele american Donald Trump, care se află într-un turneu în Asia, a anunţat că a făcut un RMN în timpul unei vizite medicale, fără să precizeze care parte a corpului său a fost examinată imagistic, relatează AFP.

 

”Am făcut un RMN. Era perfect”, a declarat preşedintele american la bordul Air Force One în drum către Tokyo.

”Medicii au spus că aceste rezultate sunt printre cele mai bune”, a adăugat el.

”Nimeni nu v-a dat vreodată rapoarte aşa cum fac eu şi, dacă n-aş fi crezut c-ar fi bine, tot v-aş fi spus, nu m-aş fi ascuns, aş fi făcut ceva”, a adăugat el.

Donald Trump, în vârstă de 76 de ani, este cel mai bătrân preşedinte american care a depus jurământul.

Bilanţul vizitei sale medicale pe care care a făcut-o la începutul lui octombrie în apropiere de Washington, semnat de medicul preşedinţiei Sean Barbabella, a stabilit că Donald Trump ”continuă să aibă o sănătate excepţională, cu bune performanţe cardiovasculare, pulmonare, neurologice şi fizice”.

Aceasta a fost cea de a doua sa vizită medicală de la întoarcerea la Casa Albă, în ianuarie, după o primă vizită medicală în aprilie.

Acest ritm al vizitelor a ridicat semne de întrebare, în contextul în care preşedinţii americani efectuează o vizită anuală. Ea a fost prezentată de către Casa Albă ca fiind o vizită de rutină.

Casa Albă spune că vânătăile de pe mâna lui Donald Trump sunt de la strângerile de mână 

În iulie, Casa Albă anunţa că Donald Trump suferă de o insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune răspândită şi benignă, care se manifest în cazul său prin umflarea gleznelor.

În numeroase imagini, apare cu echimoze pe dosul mâinii drepte, acoperite adesea cu un strat gros de machiaj.

Aceste semne sunt justificate de Casa Albă ca fiind consecinţa unor ”strângeri de mână frecvente” şi de administrarea de aspirină ”în cadrul unui regim preventiv cardiovascular standard”.

Donald Trump nu scapă de întrebări şi speculaţii despre starea sănătăţii sale, care sunt departe, însă, de a atinge intensitatea celor puse în cazul predecesorului său democrat Joe Biden.

Donald Trump a avut parte de o primire imperială în Japonia înainte de întrevederea cu noul premier nipon

