Captură record pe A2. Un șofer a fost arestat după ce polițiștii au făcut o descoperire de peste 7 milioane de lei. FOTO

"Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, pe autostrada A2, la staţia de taxare Feteşti, peste 30.000 de articole susceptibile a fi contrafăcute şi 47.400 de ţigarete de provenienţă duty-free, ascunse într-un autocamion înmatriculat în România, aceasta fiind o captură record. Valoarea totală a bunurilor ridicate depăşeşte 7,1 milioane de lei, iar şoferul, cetăţean turc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile", se arată, marţi, într-un comunicat de presă transmis de ITPF Giurgiu.
Întreaga cantitate de bunuri, în valoare de 7.179.800 de lei a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar pe numele persoanei în cauză a fost întocmită lucrare penală pentru săvârşirea infracţiunilor de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi contrabandă.
Autocamionul a fost indisponibilizat, iar pe numele bărbatului s-a dispus mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, urmând ca autorităţile să dispună măsurile legale corespunzătoare.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.
