Ce a descoperit poliția din Timișoara la un control de rutină în trafic. A fost declanșată o anchetă la Poliția de Frontieră

Stiri actuale
16-10-2025 | 13:18
jandarmi, politie
PRO TV

Este anchetă la Poliția de Frontieră, după ce trei cetățeni albanezi, care aveau interdicție de a intra în spațiul Schengen, au fost descoperiți în trafic la Timișoara. 

autor
Claudia Nițoi

Procurorii au deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu și încearca să afle cum a fost posibil acest incident de securitate.

Acum câteva zile, polițiștii din Timișoara au oprit în trafic, la un control de rutină, o mașină în care se aflau 5 cetățeni albanezi. Când au verificat documentele tuturor, aplicația le-a indicat o alertă, potrivit căreia trei dintre ei aveau interdicție să intre în spațiul Schengen.

Bărbații, cu vârste intre 20 și 50 de ani au fost predați Serviciului de Imigrări. La audierile care au urmat, suspecții au declarat că au intrat în Romania pe la granița cu Serbia și că ar fi avut parte de "ajutor".

Procurorii au deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu, ca să îi găsească pe complicii albanezilor.

Reprezentanții poliției de frontieră au transmis că fac verificări și colaborează cu autoritățile, pentru a-i demasca pe vinovați.

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, Schengen, control,

Dată publicare: 16-10-2025 13:18

