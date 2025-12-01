Captură de peste 2 milioane de lei la vama Calafat. Un șofer a fost arestat după ce a fost oprit pentru un control. FOTO

Polițiștii de frontieră din Giurgiu – Calafat, împreună cu vameșii din Craiova, au confiscat joi, 28 noiembrie, peste 1,5 milioane de țigarete aduse ilegal în România.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova, au descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui ansamblu rutier, 1.500.000 de țigarete pe care un cetățean sârb le-a introdus pe teritoriul României fără documente legale. Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Ansamblul rutier condus de un cetățean sârb de 44 de ani, care circula pe ruta Grecia–Ungaria, a fost oprit pentru control pe DN 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.

contrabanda contrabanda contrabanda contrabanda

„În data de 28.11.2025, în jurul orei 12.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control, pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, înmatriculat în Ungaria. Vehiculul era condus de un cetățean sârb, în vârstă de 44 de ani, care circula pe ruta Grecia–Ungaria și transporta, conform documentelor, paleți ce conțineau ulei de motor”, se mai arată în comunicat.

În total, au fost descoperite 75.000 de pachete de țigări, în valoare estimată de 2.250.000 lei, care au fost confiscate împreună cu ansamblul rutier.

„Cu ocazia verificării compartimentului de marfă al mijlocului de transport, echipa comună de control a descoperit în interiorul remorcii mai multe pachete de țigări pentru care șoferul nu deținea documente de proveniență. În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 1.500.000 de țigarete (75.000 de pachete de țigări) de diverse mărci, fără niciun fel de marcaj fiscal. Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 2.250.000 lei, precum și ansamblul rutier, au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră, în vederea continuării cercetărilor. În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat”, au mai transmis oamnii legii.

Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru contrabandă, iar ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













