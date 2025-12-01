Captură de peste 2 milioane de lei la vama Calafat. Un șofer a fost arestat după ce a fost oprit pentru un control. FOTO

Stiri actuale
01-12-2025 | 17:01
contrabanda
Politia de Frontiera Romana

Polițiștii de frontieră din Giurgiu – Calafat, împreună cu vameșii din Craiova, au confiscat joi, 28 noiembrie, peste 1,5 milioane de țigarete aduse ilegal în România.  

autor
Mihaela Ivăncică

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova, au descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui ansamblu rutier, 1.500.000 de țigarete pe care un cetățean sârb le-a introdus pe teritoriul României fără documente legale. Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Ansamblul rutier condus de un cetățean sârb de 44 de ani, care circula pe ruta Grecia–Ungaria, a fost oprit pentru control pe DN 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.

contrabanda contrabanda
contrabanda contrabanda
contrabanda contrabanda
contrabanda contrabanda

În data de 28.11.2025, în jurul orei 12.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control, pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, înmatriculat în Ungaria. Vehiculul era condus de un cetățean sârb, în vârstă de 44 de ani, care circula pe ruta Grecia–Ungaria și transporta, conform documentelor, paleți ce conțineau ulei de motor, se mai arată în comunicat.

Citește și
arme vama albita
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

În total, au fost descoperite 75.000 de pachete de țigări, în valoare estimată de 2.250.000 lei, care au fost confiscate împreună cu ansamblul rutier.

Cu ocazia verificării compartimentului de marfă al mijlocului de transport, echipa comună de control a descoperit în interiorul remorcii mai multe pachete de țigări pentru care șoferul nu deținea documente de proveniență. În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 1.500.000 de țigarete (75.000 de pachete de țigări) de diverse mărci, fără niciun fel de marcaj fiscal. Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 2.250.000 lei, precum și ansamblul rutier, au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră, în vederea continuării cercetărilor. În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat”, au mai transmis oamnii legii.

Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru contrabandă, iar ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat.

Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism

Sursa: Politia de Frontiera Romana

Etichete: politia de frontiera, tigari, contrabanda, calafat,

Dată publicare: 01-12-2025 16:59

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului
Stiri actuale
Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Un bărbat din judeţul Bistriţa Năsăud a fost arestat preventiv într-un dosar de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce a trimis din Spania în România, printr-o firmă de curierat, două arme letale.

Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii
Stiri actuale
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de contrabandă înainte de alegeri, afirmă surse TV8. Lilian Carp spune că muniţiile ar fi venit din Ucraina, prin zona necontrolată din stânga Nistrului.

 

DIICOT a găsit 2 milioane de lei într-o mașină. Perchezițiile vizează destructurarea unei rețele de contrabandă cu motorină
Stiri actuale
DIICOT a găsit 2 milioane de lei într-o mașină. Perchezițiile vizează destructurarea unei rețele de contrabandă cu motorină

Procurorii DIICOT au găsit suma de 2 milioane lei într-o maşină, în timpul percheziţiilor de la Constanţa şi din alte locaţii, care vizează destructurarea unei reţele de contrabandă transfrontalieră cu motorină.

Percheziții de amploare la un operator portuar din Constanța. Rețea suspectată de contrabandă cu motorină și evaziune fiscală
Stiri Justitie
Percheziții de amploare la un operator portuar din Constanța. Rețea suspectată de contrabandă cu motorină și evaziune fiscală

Procurorii DIICOT fac, joi, zeci de percheziţii la un operator portuar din Constanţa, la sediile mai multe firme şi la locuinţele unor persoane, într-un caz de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.

Doi bărbaţi din Bistrița au fost reţinuţi după ce au ridicat un colet cu arme letale venit din Spania. FOTO
Stiri actuale
Doi bărbaţi din Bistrița au fost reţinuţi după ce au ridicat un colet cu arme letale venit din Spania. FOTO

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale.

Recomandări
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism
1 decembrie
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism

Este unul dintre cei mai importanţi arhitecţi ai României. Şi printre cei care, după Revoluţie, au scos Bucureştiul din gri şi a adus modernismul în România.

Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia
1 decembrie
Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia

Este unul dintre cei mai de succes antrenori români ai momentului. Venerat în Salonic și temut în Atena, Răzvan Lucescu a schimbat istoria fotbalului elen, destinul clubului PAOK și a câștigat respectul unei națiuni.

Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”
Protv 30 de ani
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”

La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28