Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

29-11-2025 | 11:40
Un bărbat din judeţul Bistriţa Năsăud a fost arestat preventiv într-un dosar de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce a trimis din Spania în România, printr-o firmă de curierat, două arme letale.

Claudia Alionescu

Doi complici ai acestuia, care au fost prinşi în flagrant de către poliţişti în timp ce primeau armele în ţară, sunt cercetaţi sub control judiciar.

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din localitatea bistriţeană Mijlocenii Bârgăului a fost arestat preventiv, vineri, sub acuzaţiile de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor.

El a trimis în România un colet în care se aflau două arme lungi letale, una cu destinaţia tir sportiv si una de vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte.

În urmă cu o săptămână, doi bărbaţi, de 46 şi 36 de ani, din localitatea Strâmba, au mers să ridice coletul, pe raza localităţii Prundu Bârgăului, fiind prinşi în flagrant de către poliţişti.

La acel moment, bărbatul de 36 de ani a încercat să fugă, fiind prins de către poliţişti.

În primă fază, cei doi complici au fost reţinuţi, fiind apoi plasaţi sub control judiciar pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Sursa: News.ro

