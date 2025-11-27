DIICOT a găsit 2 milioane de lei într-o mașină. Perchezițiile vizează destructurarea unei rețele de contrabandă cu motorină

Stiri actuale
27-11-2025 | 18:35
DIICOT
Inquam Photos / George Calin

Procurorii DIICOT au găsit suma de 2 milioane lei într-o maşină, în timpul percheziţiilor de la Constanţa şi din alte locaţii, care vizează destructurarea unei reţele de contrabandă transfrontalieră cu motorină.

autor
Sabrina Saghin

Anchetatorii au efectuat joi 37 de percheziţii la sediile unor firme şi la un operator portuar din Constanţa, precum şi la locuinţele unor persoane din Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Prahova, Buzău, Bacău, Galaţi, Cluj şi Bihor.

Ulterior, DIICOT a transmis că a găsit într-o maşină suma de 2 milioane lei.

„Pe parcursul percheziţiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite şi ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, ce urmează a fi supuse percheziţiilor informatice, o armă letală şi mai multe cartuşe deţinute ilegal, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, urmează a se dispune măsura sechestrului asigurător asupra unei sume de aproximativ 2.000.000 lei, găsită şi ridicată dintr-un autoturism aparţinând unei persoane fizice. Actele de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate. Activităţile desfăşurate beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală", spun procurorii.

Dosarul se află în faza cercetărilor in rem, privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate şi evaziune fiscală.

„Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export (înmatriculate în ţări din Europa), o grupare infracţională organizată, care ar acţiona şi în prezent şi care ar fi operaţionalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantităţile de produse importate, precum şi infrastructura şi facilităţile unui terminal petrolier deţinut de o companie cu capital majoritar de stat", informează DIICOT într-un comunicat de presă.

Rețeaua folosea documente falsificate

Anchetatorii precizează că utilizarea unor documente inexacte privind cantităţile de marfă importate a generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieţei produselor petroliere - întrucât societăţi intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporţionat de mari în raport cu operatori care deţin capacităţi semnificative de rafinare, producţie şi distribuţie - iar pe de altă parte, ar fi creat condiţiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parţială a înregistrării în contabilitate a operaţiunilor comerciale şi a veniturilor obţinute din vânzarea motorinei importate, cât şi prin evidenţierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului.

Practici de acest tip au fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare", ceea ce a favorizat pierderea trasabilităţii unor cantităţi semnificative de produse petroliere (motorină).

Sursa: Agerpres

Etichete: constanta, politie, diicot, documente false, destructurare,

Dată publicare: 27-11-2025 18:21

