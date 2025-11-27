Percheziții de amploare la un operator portuar din Constanța. Rețea suspectată de contrabandă cu motorină și evaziune fiscală

Procurorii DIICOT fac, joi, zeci de percheziţii la un operator portuar din Constanţa, la sediile mai multe firme şi la locuinţele unor persoane, într-un caz de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.

Potrivit anchetatorilor, sunt verificate 11 societăţi comerciale care ar fi importat motorină între anii 2022 şi 2025.

Dosarul este în faza de cercetări in rem privind constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea unor documente vamale, de transport sau comerciale falsificate şi evaziune fiscală.

Val de percheziții în București și în mai multe județe

Poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Poliţia Română şi unităţilor subordonate, împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au pus în aplicare, joi, 37 de mandate de percheziţie la sediile unor persoane juridice, printre care şi un operator portuar, precum şi la domiciliile unor persoane fizice din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Prahova, Buzău, Bacău, Galaţi, Cluj şi Bihor, într-o cauză penală în care se fac cercetări, in rem, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate şi evaziune fiscală, a informat, joi, DIICOT.

Probele administrate până în prezent au relevat că există suspiciuni în legătură cu constituirea, în jurul a două companii de export înmatriculate în ţări din Europa, începând din 2022, a unei grupări infracţionale organizată, care ar acţiona şi în prezent, şi care ar fi operaţionalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantităţile de produse importate, precum şi infrastructura şi facilităţile unui terminal petrolier deţinut de o companie cu capital majoritar de stat, precizează DIICOT.

Potrivit aceleiaşi surse, folosirea unor documente inexacte privind cantităţile de marfă importate ar fi provocat, pe de o parte, distorsionarea pieţei produselor petroliere, întrucât societăţi intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, ar fi făcut profituri disproporţionat de mari în raport cu operatori care deţin capacităţi semnificative de rafinare, producţie şi distribuţie, iar pe de altă parte, ar fi creat condiţiile propice pentru evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parţială a înregistrării în contabilitate a operaţiunilor comerciale şi a veniturilor obţinute din vânzarea motorinei importate, cât şi prin evidenţierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului.

Practici de acest tip ar fi fost facilitate de faptul că importatorii români ar fi operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce ar fi favorizat pierderea trasabilităţii unor cantităţi semnificative de produse petroliere (motorină), menţionează aceeaşi sursă.

DIICOT mai informează că la acest moment, se fac verificări cu privire la 11 societăţi comerciale care ar fi importat motorină în perioada 2022 – 2025.

Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”, din cadrul IGJR.

