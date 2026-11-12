Bărbatul a fost prins în noaptea de miercuri spre joi, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi cei ai Poliţiei de Frontieră Nădlac, scrie Agerpres.

TIR-ul a fost oprit în zona Nădlac, iar în remorcă au fost descoperite 7.380.000 de ţigarete netimbrate. Iniţial, poliţiştii informaseră că erau 4.000.000 de ţigarete.

Conform IPJ Arad, captura are o valoare de piaţă de aproximativ 6.000.000 de lei.

Bărbatul, care are 40 de ani şi este din judeţul Suceava, a fost audiat joi dimineaţă, ulterior fiind reţinut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.