Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul ceremoniei dedicate împlinirii a 35 de ani de la fondarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova, transmite news.ro.

Șeful Executivului a rememorat momentul în care, din lipsă de fonduri, a încercat să facă un mic profit din diferențele de preț la tutun.

„Eram student sărac în Olanda, dar foarte sărac. Şi ca fiecare student sărac, încerci să găseşti să faci nişte bani. (…) M-am uitat care e preţul ţigărilor la Rotterdam, preţul ţigărilor în Moldova. Am cumpărat două cartuşe, le-am pus pe un site de anunţuri în Olanda. Două zile mai târziu, am fost contactat de biroul vamal. Au venit la mine acasă, m-au întrebat ce-i cu anunţul meu, m-au întrebat dacă am un depozit undeva, m-au rugat să vadă subsolul casei. Era o cameră de cămin, nici nu avea subsol. Au stat de vorbă cu mine 10 minute. Au înţeles că nu sunt eu contrabandist, dar sunt student amărât care a încercat şi el să câştige 10 euro şi m-au lăsat să plec”, a relatat Vasile Tofan.

Lecția de administrație: Toleranță la greșeli mici, fermitate la abuzuri

Premierul a subliniat că acest episod i-a modelat viziunea asupra modului în care ar trebui să interacționeze un serviciu public cu cetățenii, pledând pentru o abordare axată pe evaluarea riscurilor, nu pe o birocrație rigidă.

„Experienţa asta a rămas cu mine, pentru că mi-am spus: uite, totuşi, cât de exigent, dar şi respectuos poate să fie un serviciu public. Nu au insistat să-mi dea o amendă. Au înţeles că, mă rog, e un student care a călcat puţin pe alături. (…) Pentru mine e un învăţământ important, pentru că eu cred că asta-i scopul unui serviciu public, mai ales al unui serviciu de control: acolo unde este risc mare, unde este abuz – să intervii. Acolo unde sunt mici greşeli – să fii mai tolerant. Şi cred că e provocarea asta inclusiv pentru noi, să ne focusăm nu atât de mult, maniacal focusat, pe procedură, dar să ne focusăm în primul rând pe riscuri. Resursele mici pe care le avem noi să le canalizăm acolo unde riscurile sunt mai mari şi unde abuzurile sunt mai mari”, a explicat prim-ministrul.

Tentația de a da „un telefon” și nevoia unui sistem corect

Totodată, Vasile Tofan a readus în discuție un alt moment critic, petrecut în 2022, când cozile interminabile de TIR-uri la frontieră au generat tensiuni majore și situații limită pentru transportatori.

„Ţineţi minte perioada asta când erau TIR-uri interminabile la frontieră? (…) Erau bătăi între şoferi, erau oameni aduşi la disperare după 5-6 zile stat acolo, nedormit, nespălat, nemâncat. (…) Lucram pentru un vinificator atunci şi aveam câteva TIR-uri blocate şi ne ardeau contractele acolo, cu marele retail românesc. Am avut tentaţia să sun pe cineva şi chiar am obţinut telefonul domnului Talmazan de atunci (Igor Talmazan, fost şef al serviciului vamal al R. Moldova - n.r.). Nu-l cunoşteam. Ştiţi, şi m-am gândit să sun, să nu sun. Am principiul acesta, totuşi, să nu intervin, să nu sun. N-am sunat. Din fericire, situaţia s-a rezolvat”, a povestit premierul.

În încheierea discursului său, Vasile Tofan le-a transmis un mesaj clar funcționarilor vamali, îndemnându-i să construiască o instituție în care problemele să se rezolve instituțional, nu pe bază de relații. „Rugămintea mea e să ajungem la un sistem care să nu necesite sunat”, a conchis șeful Guvernului.