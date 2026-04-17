Potrivit anchetatorilor, suspectele ar fi procurat marfa fără timbru și o vindeau în orașele Timișoara și Recaș.

Mascații au intrat la 6 dimineața în locuințele celor două suspecte.

În apartamentul uneia dintre ele, polițiștii au descoperit o cutie cu sute de pachete de țigări. Ulterior, i-au percheziționat și autoturismul de lux din parcare, unde au găsit, de asemenea, marfă de contrabandă.

Potrivit unor surse din anchetă, femeia din Timișoara procura țigările de la un bărbat care le aducea de peste graniță. Le vindea pe piața neagră din Timișoara, iar o cantitate mare i-a plasat-o și unei alte prietene, din Recaș, care, la rândul ei, le vindea acolo. Până să le vândă, marfa era depozitată în containere de depozitare închiriate.

Cele două femei au fost duse la sediul IPJ Timiș pentru audieri. Polițiștii încearcă să stabilească întreaga rețea de aprovizionare și distribuție, dar și dacă în acest caz sunt implicate și alte persoane care ar fi facilitat transportul sau vânzarea țigărilor de contrabandă.