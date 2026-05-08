Corespondent Știrile PRO TV: „Anchetatorii au descins la 137 de adrese din patru județe din nord-estul României, inclusiv la fermieri și sedii de firmă. Dosarul a fost deschis pentru contrabandă, mită, divulgare de date confidențiale și trafic de substanțe toxice.

Potrivit procurorilor anticorupție, două grupări infracționale ar fi adus ilegal în România țigări și pesticide din Ucraina, ocolind controalele vamale.

Afacerea ar fi început în 2024, iar suspecții ar fi câștigat sume importante din vânzarea produselor pe piața neagră.

Marfa era introdusă prin vămile Siret, Vicovu de Sus și Racovăț.

Polițiștii de frontieră și vameșii de aici sunt suspectați că erau plătiți ca să închidă ochii la transporturile respective.

Anumite pesticide ajunse astfel în România sunt interzise în Uniunea Europeană, fiind considerate periculoase și toxice.

Marfa ar fi ajuns la mai mulți producători și fermieri din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea. În toate aceste zone se fac percheziții domiciliare la persoane fizice, sedii de firme și instituții.

Mai mulți suspecți, printre care și 20 de polițiști de frontieră și 10 vameși, dar și funcționari publici, vor fi duși la audieri, la DIICOT Suceava. Ancheta este în plină desfășurare.”