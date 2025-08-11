Cod roșu de caniculă în două județe. Temperaturile vor ajunge până la 41 de grade

Vremea
11-08-2025 | 11:09
Meteorologii anunţă caniculă pentru ziua de luni în cea mai mare parte a ţării, însă în judeţele Mehedinţi şi Dolj temperaturile ajung la 41 de grade, fiind emis cod roşu.

Claudia Alionescu

De asemenea, este cod portocaliu în Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea.

ANM a emis o avertizare Cod roşu – val de căldură intens şi persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală, valabilă de luni, de la ora 10:00, până marţi, la aceeaşi oră, în judeţele Mehedinţi şi Dolj.

Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39...41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 20...23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală”, au transmis meteorologii.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat, noapte tropicală, în judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea.

Astfel, luni, canicula şi disconfortul termic vor fi accentuate în judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Minimele termice vor fi de 18...21 de grade, astfel că, local, vor caracteriza o noapte tropicală.

Tot luni, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, noapte tropicală, în judeţele Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, în municipiul Bucureşti şi în zona continentală a judeţului Constanţa.

Luni, în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul şi centrul Munteniei şi sudul Dobrogei continentale va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade. Minimele termice vor fi, în general, de 17...20 de grade, astfel că, pe arii restrânse, vor caracteriza o noapte tropicală”, a arătat ANM.

Un alt Cod galben, privind intensificări ale vântului, va fi în vigoare luni, între orele 6:00 şi 18:00, în judeţele Galaţi, Brăila, vestul judeţului Ialomiţa, zona joasă a judeţelor Vrancea, Buzău, Prahova, unde, temporar, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50...70 km/h.

