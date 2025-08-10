Vremea azi, 10 august. Indicele de confort termic atinge valori extreme. Zona unde va fi cel mai răcoare

Duminică canicula va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar stresul termic va fi ridicat.

Cele mai ridicate temperaturi, de până la 39 de grade, se vor înregistra în vestul și în sud-vestul României, iar cel mai răcoare o să fie în nordul extrem al litoralului – 28 de grade.

Predomină vremea frumoasă, dar către seară vin și câteva ploi în Carpații Orientali și în extremitatea de nord a Moldovei.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se anunță o zi însorită, iar în Bărăgan o să avem 36 de grade la umbră și un aer greu de respirat.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se mai încălzește puțin, iar maximele ating pragul caniculei. O să fie soare în cea mai mare parte a zilei și câțiva nori trecători.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea va fi călduroasă. La amiază se ating 33 de grade la Vaslui. Vor fi perioade cu soare, dar și înnorări și averse spre seară și la noapte.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, amiaza aduce caniculă, atmosferă înăbușitoare și 37 de grade la Satu Mare.

Căldură sufocantă avem și în vestul țării. După prânz se ating 39 de grade, iar aerul devine aproape irespirabil. Vă reamintim că acestea sunt temperaturi măsurate la umbră, astfel că în plin soare valorile resimțite vor fi și mai ridicate.

În Transilvania, acum dimineața este mai răcoare în depresiuni și a apărut un pic de ceață. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar în vestul provinciei, pe la Alba Iulia, maximele ajung la 36 de grade și stresul termic va fi ridicat. În estul provinciei se mai adună norii și o să plouă în zonele de munte.

În Oltenia, se anunță o zi fierbinte, cu cer senin, temperaturi de până la 39 de grade și un stres termic accentuat. În aceste condiții, atmosfera devine sufocantă, așa că ar fi bine să evitați deplasările și să vă hidratați corespunzător.

Canicula se intensifică și în sudul României. La amiază se ating 38 de grade la umbră. Indicele de confort termic ajunge la valori extreme, iar căldura vă fi foarte greu de suportat.

Vremea în București

În București, duminică canicula se intensifică, disconfortul termic va crește, iar la amiază se vor înregistra în jur de 38 de grade. Urmează o noapte tropicală, cu cer senin și vreo 21 de grade spre dimineață.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi destul de bună, chiar dacă în Carpații Orientali mai pot să vin câteva averse cu fenomene electrice.

Vremea la mare

Pe litoral, se anunță încă o zi caldă și frumoasă. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, iar în stațiuni temperaturile urcă până la 32 de grade. Apa mării va avea în jur de 25 de grade.

