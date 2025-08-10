Val de caniculă în România. Șapte județe sunt sub cod portocaliu. Temperaturile resimțite vor fi de peste 40 de grade

Căldura sufocă din nou mare parte din țară. Șapte județe din vest intră de la ora 10:00 sub cod portocaliu de caniculă.

Meteorologii anunță că temperaturile vor urca și mai mult față de sâmbătă. Sunt așteptate maxime de până la 40 de grade la umbră.

Cel mai cald este în Banat și în sudul Olteniei.

În Timișoara, la orele amiezii, termometrele au atins 35 de grade, însă temperaturile resimțite au trecut de 38.

Cișmele și fântânile arteziene s-au transformat în adevărate refugii pentru cei care au ieșit sâmbătă din casă.

Tânără: „Aerul e închis, mi se deschid porii, dar asta e, supraviețuim... și mi se topește înghețata.”

Tânără: „Mare căldură este.”

Reporter: „Am văzut că te-ai spălat pe față cu apă rece.”

Tânără: „Da.”

Tânăr: „M-am plimbat cinci minute și după așa vreme mi-a trebuit o pauză.”

Și animalele abia mai respiră.

Și în Capitală au fost din nou 34 de grade la umbră.

În Parcul Obor, singurii care s-au încumetat să iasă la orele prânzului au fost muncitorii asiatici, obișnuiți de acasă cu temperaturi de foc.

Bărbat: „E o vreme bună, nu e prea cald, nu e prea frig.”

Reporter: „Nu e cald?”

Bărbat: „Sunt indian, deci nu e foarte cald. În India e mult mai cald decât aici.”

Bărbat: „În India sunt 49 de grade, aici sunt 32-33 de grade. E o vreme bună. Acum nu e cald, e o vreme bună.”

Bărbat: „Este puțin cam cald, dar tot ne relaxăm. Am venit din Brașov, îmi place vremea din Brașov.”

Aerul din Capitală rămâne greu de respirat și în zilele următoare.

Disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi senin, iar vântul abia dacă va adia.

Nici nopțile nu vor fi răcoroase: minimele se vor încadra între 18 și 21 de grade, ceea ce înseamnă că urmează seri tropicale.

Meteorologii vor extinde codul galben în zona centrală a țării, iar în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj va fi cod portocaliu.

Meda Andrei, meteorolog: „Temperaturile vor fi mai ridicate decât ar trebui să fie la această dată. În mod normal, valorile termice la amiază s-ar situa între 27 și 32-33 de grade în partea de sud a țării. Dar știm deja că, în lunile iunie și iulie, se pot depăși frecvent 35 de grade. În condițiile schimbărilor climatice, din păcate, valurile de căldură sunt tot mai dese.”

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

