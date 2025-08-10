Arșița face ravagii în țară. La nivelul șinelor de tren, în Gara de Nord, erau aproape 70 de grade. „E foarte cald”

Este caniculă în jumătate de țară. Vestul și sudul sunt sub cod portocaliu, cu temperaturi de până la 39 de grade și disconfort termic accentuat. Dar este loc și de mai rău!

Meteorologii avertizează că de luni intră în vigoare un cod roșu de caniculă, valabil pentru două județe. Deja mulți au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce li s-a făcut rău de la atâta căldură.

În Timișoara, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale chiar în timpul slujbei de duminică. Se aflau în biserică când au simțit brusc că rămân fără aer și nu se mai pot ține pe picioare. Medicii au ajuns de urgență la fața locului, le-au pus perfuzii și i-au ținut în spațiu răcoros până și-au revenit.

Mihai Grecu, șef UPU Spital Județean Timișoara: „Chiar și adulții tineri pot avea de suferit. Să se hidrateze corespunzător, să poarte haine de preferat din fibră naturală, de culoare deschisă care să permită circulația aerului.”

Doi soți: „Ne-am luat și tensiunea cât de cât.”

Reporter: „Cum v-au ajutat acolo?”

Doi soți: „Cu un pahar cu apă și cu tensiunea.”

În Mehedinți, județ aflat tot sub cod portocaliu, temperaturile s-au apropiat periculos de 40 de grade la umbră.

Iar în Alba Iulia puținii oameni care au ieșit din casă s-au protejat cu pălării și au băut cât mai multă apă.

Bărbat: „Cu șapcă, cu apă rece, hidratare multă.”

Reporter: „Câți litri de apă beți în această perioadă?”

Bărbat: „Doi, trei, patru am mai umplut-o o dată.”

Caniculă și în Capitală

Irespirabil a fost inclusiv în Capitală. În Gara de Nord, la nivelul șinelor de tren erau aproape 70 de grade.

Bărbat: „Este foarte cald. O apă rece, ne facem aer așa cu… ce nimerim.”

Femeie: „E foarte cald în tren, noi am venit cu ventilatorul după noi că ne așteptam să fie căldură.”

Luni, în Mehedinți și Dolj se amplifică arșița. Meteorologii anunță în aceste zone un Cod roșu de caniculă, cu temperaturi de la 39 până la 41 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă un disconfort termic deosebit de accentuat. Chiar și noaptea, aerul rămâne fierbinte, cu minime cuprinse între 20 și 23 de grade.

Meda Andrei, meteorolog: „Marți va fi o zi de reglaj, cu temperaturi mai plăcute, iar de miercuri din nou cresc temperaturile și va fi caniculă în special în partea de vest și de sud a țării.”

Așadar, fiți precauți. Primele semne clinice ale expunerii la temperaturi înalte sunt amețelile, durerile de cap și senzația de greață.

