Cod portocaliu și galben de caniculă în România. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade. Cât timp sunt valabile | HARTĂ

Vremea
09-08-2025 | 11:04
caniculă românia
Profimedia

România e sub cod portocaliu și galben de caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale până luni seară, anunță meteorologii. 

autor
Lorena Mihăilă

Pe timpul zilei temperaturile se vor apropia de 40 de grade în mai multe judeţe, iar noaptea minimele nu vor scădea sub 18 0 22 de grade.

ANM anunţă că, sâmbătă (9 august), în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei va fi caniculă şi disconfort termic ridicat.

„Temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei şi al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18...22 de grad”, anunţă ANM.

În intervalul 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10, este cod portocaliu.

„Duminică (10 august), canicula se va intensifica în judeţele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 şi 23 de grade, caracterizând o noapte tropical”, a mai transmis ANM.

coduri de caniciula

În intervalul 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10, este cod galben local în Maramureş, vestul Transilvaniei, nordul şi estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei şi partea continentală a Dobrogei.

„Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 şi 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală”, a mai transmis ANM.

Un alt cod portocaliu a fost emis pentru intervalul 11 august, interval orar 10 – 23.

„Luni (11 august), canicula şi disconfortul termic vor fi accentuate în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman. Temperaturile maxime vor fi de 38...40 de grade şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă meteorologii.

Potrivit acestora este cod galben, în intervalul 11 august, interval orar 10 – 23, în nordul Olteniei, sudul Banatului, sudul, centrul şi nord-vestul Munteniei, zona continentală din sudul Dobrogei.

coduri de caniciula

„Luni (11 august), în nordul Olteniei, sudul Banatului, sudul, centrul şi nord-vestul Munteniei şi zona continentală din sudul Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va ficaniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade”, mai arată ANM.

Sursa: News.ro

Etichete: canicula, cod galben, cod portocaliu,

Dată publicare: 09-08-2025 11:02

