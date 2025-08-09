Reacția unui indian despre canicula resimțită în București, unde aerul continuă să fie greu de respirat. Cu ce o compară

09-08-2025 | 20:20
Căldura sufocă iar vestul și sudul țării. Sâmbătă a fost Cod galben de caniculă și disconfort termic, însă meteorologii anunță că de duminică temperaturile vor urca și mai mult.

autor
Emanuela Băluș,  Valentina Neagu

Sunt așteptate maxime și de 40 de grade la umbră și nopți tropicale.

Cel mai cald este în Banat și în sudul Olteniei.

În Timișoara, la orele amiezii termometrele au atins 35 de grade, însă temperaturile resimțite trec de 38. Cișmele și fântânile arteziene s-au transformat în adevărate refugii pentru cei care au ieșit sâmbătă din casă.

Tânăr: „M-am plimbat cinci minute și după așa vreme mi-o trebuit o pauză”.

canicula bucuresti
Vremea azi, 9 august. România se pregătește de un val de căldură extremă. Temperaturile vor ajunge la 37°C. Unde va ploua

Și în Capitală au fost iar 34 de grade la umbră. În Parcul Obor, singurii care s-au încumetat să iasă la orele prânzului au fost muncitorii asiatici, învățați de acasă cu temperaturi de foc.

Indian: E o vreme bună, nu e prea cald, nu e prea frig.
Reporter: Nu e cald?
Indian: Sunt indian, deci nu e foarte cald. În India e mult mai cald decât aici.

Indian: „În India sunt 49 de grade, aici sunt 32-33 de grade. E o vreme bună. Acum nu e cald, e o vreme bună”.

Aerul din Capitală rămâne greu de respirat și zilele viitoare, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul rămâne senin, iar vântul abia dacă adie. Nici nopțile nu vor fi răcoroase, minimele vor fi de la 18 până la 21 de grade, adică ne așteaptă seri tropicale.

Meteorologii vor extinde Codul galben în zona centrală a țării, iar în Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj va fi Cod portocaliu.

Meda Andrei, meteorolog: „Temperaturile vor fi mai ridicate decât ar trebui să fie la această dată, în mod normal valorile termice la amiază s-ar situa între 27 și 32-33 de grade în partea de sud a țării. Dar știm deja că în lunile iunie și iulie se pot depăși frecvent 35 de grade în condițiile schimbărilor climatice, din păcate valurile de căldură sunt tot mai dese”.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, Capitala, canicula, indian,

Dată publicare: 09-08-2025 20:11

