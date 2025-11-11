Călin Georgescu, după termenul din procesul pentru propagandă legionară: Libertatea de exprimare înseamnă că poți spune orice

11-11-2025 | 10:42
Călin Georgescu
Inquam Photos / George Călin

Marți dimineață, Călin Georgescu s-a prezentat la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde a avut loc un termen în procesul în care fostul candidat la prezidențiale este judecat pentru propagandă legionară.

Aura Trif

Procesul se află în stadiul de cameră preliminară, iar avocaţii lui Georgescu au anunţat că au ridicat mai multe excepţii, prin care solicită retrimiterea dosarului la Parchet.

"Am expus o serie întreagă de motive care, în mod normal, nu pot duce decât la o singură soluţie legală şi temeinică - şi anume restituirea cauzei la Parchet. Acum vom vedea. Cert este că noi avem încredere în justiţie. Un lucru însă trebuie să fie foarte clar - ca să avem o justiţie puternică, ea trebuie sprijinită, nu demonizată", a declarat unul dintre avocaţii lui Georgescu, la ieşirea din sediul instanţei.

Cum definește Georgescu libertatea de exprimare

La rândul său, Călin Georgescu a precizat că toate acuzaţiile care i se aduc în acest dosar se referă la libertatea de exprimare, acuzaţii pe care le-a catalogat ca fiind "o umilinţă la adresa întregului popor".

"Ce pot să vă spun astăzi este aşa, că, vedeţi dumneavoastră, justiţia zideşte statul şi corupţia surpă. Şi, în momentul în care trădarea independenţei justiţiei este anulată, lucrurile cad în derizoriu. Pentru că nu poţi să dai legi ca să limitezi libertatea de exprimare. Nu poţi să dai legi pentru aşa ceva. Pentru că libertatea de exprimare este definiţia democraţiei adevărate şi orice atentat la ea, la libertatea de exprimare, este o treaptă către dictatură. De aceea, constat şi spun că tot ceea ce mi se întâmplă şi toate acuzaţiile aduse mie legate de libertatea de exprimare, care, atenţie, înseamnă că poţi să spui orice, eşti liber să spui chiar şi adevărul, deci în această situaţie, libertatea de exprimare este faptul că ne-a fost anulată. Nu este doar o umilinţă la adresa mea, ci este o umilinţă la adresa poporului român", a spus Georgescu.

Calin Georgescu, Anca Alexandrescu
Călin Georgescu anunță din nou că nu o susține pe Anca Alexandrescu sau alt candidat la Primăria Capitalei: ”Este o farsă”

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente, susțin procurorii. Călin Georgescu a fost trimis în judecată și pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. Procurorii îl acuză că la întâlnirea conspirativă de la ferma de cai din Ciolpani, ar fi pus la cale împreună cu Horațiu Potra o serie de violențe după anularea alegerilor de către CCR.

Sursa: Agerpres

