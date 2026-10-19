Întrebat despre o posibilă întâlnire între preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintele rus, Vladimir Putin, şi liderul chinez, Xi Jinping, pentru a negocia încetarea conflictului din Ucraina, care durează de mai bine de patru ani şi jumătate, Rubio a spus: „S-a vorbit despre o întâlnire. Nu ştiu dacă a fost stabilită definitiv, dar preşedintele a fost clar. El ar dori ca războiul dintre Ucraina şi Rusia să ia sfârşit”, potrivit News.ro.

„Nu vedem nimic bun în acest război”, a adăugat Rubio. „Vedem multe aspecte negative, inclusiv riscul foarte real de escaladare şi extindere a conflictului într-o altă ţară din cauza unui atac de sabotaj eşuat, din cauza dronelor care sunt lovite de războiul electronic şi ajung într-o ţară vecină”, a menţionat el.

Rubio a aterizat duminică seara la Samarkand pentru a se întâlni cu înalţi oficiali ai grupării C5+1, care reuneşte Statele Unite şi statele post-sovietice cu majoritate musulmană: Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan şi Turkmenistan.

Trump i-a primit pe liderii C5 la Casa Albă în noiembrie anul trecut.

SUA au încercat să medieze un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, iar Trump a încheiat între timp un acord cu Rusia privind importul de motorină şi a ridicat unele sancţiuni împotriva Moscovei, măsuri care, potrivit lui, ar trebui să menţină Kremlinul la masa negocierilor.

Aceste măsuri au fost criticate de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

După ce Ucraina a efectuat în weekend un atac masiv cu drone asupra Sankt Petersburgului, un nou atac aerian rus a ucis o femeie în Kiev în cursul nopţii, lovind totodată o staţie de metrou şi avariind o clădire rezidenţială de 25 de etaje.