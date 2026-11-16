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17 oameni au murit în Africa de Sud, în două atacuri armate. Nouă cadavre au fost găsite într-o mahala

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Politia johannesburg africa shutterstock 633886658
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În total 17 persoane au fost ucise în două atacuri armate în Africa de Sud, au anunţat luni autorităţile acestei ţări care este măcinată de o criminalitate-record, relatează AFP, potrivit News.ro.

autor
Cristian Matei

Africa de Sud, o ţară cu aproximativ 62 de milioane de locuitori, înregistrează în medie 60 de omoruri pe zi - una dintre cele mai mari rate din lume.

Aceste violenţe, într-o ţară saturată de arme de foc - deţinute atât legat, cât şi ilegal -, sunt legate adesea de traficul de droguri, exploatarea minieră ilegală sau concurenţa pentru linii de minibuz-taxi.

Nouă cadavre au fost găsite luni într-o mahala de la periferia capitalei Pretoria, a anunţat poliţia.

”Cele nouă persoane au fost găsite toate, în această (luni) dimineaţa, într-o cabană, cu răni împuşcate”, a declarat o purtătoare de cuvânt.

Victimele sunt şase bărbaţi şi trei femei.

În celălalt atac, înrr-o zonă semirurală din afara oraşului Pietermaritzburg (vest), poliţia a descoprit un vehicul ciuruit de gloanţe după ce a răspuns, duminică seara, în urma semnlării unor focuri de armă.

Înăuntrul vehiculului, poliţia a găsit opt bărbaţi care prezentau răni multiple şi care au fost declaraţi morţi la faţa locului”, a anunţat într-un comunicat poliţia.

Bărbaţii nu au fost identificaţi imediat şi este prea devreme să se speculeze cu privire la mobil, a declarat postului Newzroom Afrika un purtător de cuvânt al poliţiei provinciei KwaZulu-Natal, colonelul Robert Netshiunda.

Am cunoscut deja acest tip de atac armat, iar mobilurile sunt diverse, de la furtul de animale la probleme cu drogurile şi la violenţa legată de taxiuri”, a mai spus el.

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Sursa: News.ro

Etichete: africa de sud, crime,

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