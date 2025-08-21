Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

21-08-2025 | 07:29
Diana Buzoianu
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că Romsilva este ”acaparată” şi tratată ca o moşie de către ”un pumn de oameni”, care îi folosesc pe angajaţi şi îi aduc la proteste pentru a-şi proteja beneficiile.

 

Mihaela Ivăncică

Diana Buzoianu a afirmat, miercuri seară, la Antena3, că va exista o nouă grilă de salarizare, care va fi aplicată înclusiv în Romsilva, şi care aduce o mai mare echitate.

”Astăzi Romsilva este acaparată şi este tratată ca o moşie de către un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre. Adică să-i aducă la proteste din când în când când vor să-şi protejeze beneficiile. Sau să mai facă tot felul de joculeţe pentru grupurile de interese din jurul lor. Noi am propus ca, în termen, dacă nu mă înşel de 30 sau 60 de zile de la momentul hotărârii de guvern, să fie dată o grillă de salarizare care, în sfârşit, să aducă o mai mare echitate, inclusiv în Romsilva”, a precizat ministrul Diana Buzoianu.

Întrebată pe cine crede că va favoriza această grilă, Diana Buzoianu a răspuns: ”Păi pe oamenii care muncesc cu adevărat, pentru că, într-adevăr, nu o să mai poată să existe mii şi mii de euro pentru tot felul de şefuţi şi directoraşi”.

Totodată, ministrul Mediului a spus că în niciun caz nu va fi scăzut salariul pentru pădurari, care în medie câştigă 3.500 de lei lunar.

protest, silvicultori, romsilva
Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii

”Deci aceia nu vor fi afectaţi. Dar ce se întâmpă astăzi este că pumnul acela de oameni au dat, de fapt, direcţia în Romsilva în ultimii ani de zile. Gândiţi-vă un pic. Astăzi au avut loc interviuri la Romsilva cu oameni care au spus că niciodată nu şi-ar fi putut închipui că vor putea să candideze pentru postul de director general interimar”, a adăugat ministrul Diana Buzoianu.

Sursa: News.ro

