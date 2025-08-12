DNA, sesizată în cazul fostului șef Romsilva: bonus de pensionare de 100.000 de euro și reangajare fără concurs

Stiri actuale
12-08-2025 | 16:58
Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
Inquam Photos / Octav Ganea

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan.  

autor
Vlad Dobrea

Acesta s-a pensionat în 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul, informează România Curată, citată de news.ro.

Potrivit sursei citate, Ţigan nu putea încasa prima de pensionare decât la încheierea contractului individual de muncă. Mai mult, după încasarea bonusului la pensionare, nu s-ar mai fi putut reangaja decât prin concurs sau selecţie, ceea ce, potrivit site-ului Regiei Naţionale a Pădurilor, nu s-a întâmplat, mai arată sursa citată.

Anterior, Ţigan a dat în judecată regia, după ce a fost concediat în martie de la DS Arad înaintea încheierii contractului de muncă, valabil până în iunie.

Potrivit platformei România Curată, pensionat în 2023, fostul director general al Romsilva Teodor Ţigan, în momentul respectiv director al Direcţiei Silvice (DS) Arad, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut. Acesta şi-a continuat, însă, activitatea ca director al DS Arad, cumulând pensia şi salariul.

Citește și
DNA a descins la Ministerul Energiei
DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție

Conform contractului colectiv de muncă al Romsilva (aprobat şi semnat chiar de Teodor Ţigan, când era director general), după împlinirea vârstei de pensionare, acesta ar fi putut să beneficieze de prelungiri succesive de câte un an (maxim trei ani) a contractului individual de muncă.

Dar, după cum se arată expres, într-o notă internă semnată de Daniel Nicolăescu - directorul general Romsilva în momentul pensionării lui Teodor Ţigan- într-o asemenea situaţie bonusul de pensionare ar fi putut fi încasat doar la încheierea contractului individual de muncă.

Mai mult, cu contractul de muncă prelungit, Teodor Ţigan n-ar fi putut să cumuleze salariul cu pensia, pentru că n-ar fi fost pensionar, arată România curată.

Aceeaşi sursă menţionează că, dacă s-a pensionat (fapt care rezultă din încasarea bonusului de pensionare şi a pensiei, conform declaraţiei de avere depuse), Teodor Ţigan n-ar mai fi putut fi reangajat în Romsilva decât prin concurs sau selecţie, ceea ce, potrivit site-ului Regiei Naţionale a Pădurilor, unde este obligatorie publicarea concursurilor şi a rezultatelor acestora, nu s-a întâmplat.

Mai mult, adaugă sursa citată, nu ar fi putut fi reangajat pe funcţia de director de direcţie silvică, una dintre condiţiile de ocupare a ei fiind existenţa unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Or, după împlinirea vârstei de pensionare, Teodor Ţigan n-ar mai fi putut fi angajat decât pe perioadă determinată de câte un an (maximum trei ani), explică sursa citată.

La începutul lunii aprilie, fostul director general al Romsilva Teodor Ţigan, concediat în martie de la conducerea Direcţiei Silvice Arad, cu trei luni înaintea încetării contractului individual de muncă, a dat în judecată Regia Naţională a Pădurilor. Ţigan s-a pensionat în 2023 şi a beneficiat de o primă consistentă la pensionare, conform contractului colectiv de muncă, însă ulterior s-a reangajat în funcţia de director al DS Arad.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, dosarul având ca obiect contestaţia la decizia de concediere a lui Teodor Ţigan numărul 79 din 13 martie 2025 a fost înregistrat în 2 aprilie 2025 pe rolul Tribunalului Arad. Fostul director a cerut anularea deciziei prin care nu i-a mai fost prelungit contractul de muncă, precum şi plata salariilor până la nivelul lunii iunie 2025. Ţigan a denunţat nelegalitatea deciziei şi a solicitat ca despăgubirile să fie calculate la rata inflaţiei şi cu dobânda legală aferentă. La termenul din 26 iunie al procesului, Tribunalul Arad a amânat cauza pentru data de 2 octombrie 2025, în vederea administrării unor probe suplimentare.

Întrebată, la RFI despre demersul în instanţă al fostului director, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că este „o rupere totală, totală de realitate”. „Oamenii aceştia s-au obişnuit ca sistemul să funcţioneze pentru ei şi sunt şocaţi că astăzi cineva s-ar putea să nu le mai garanteze sute de mii de euro, dar şi un loc de muncă după aia, în care să mai combine câteva zeci de mii de euro pe lună. Nu, n-o să mai funcţioneze lucrurile aşa”, a avertizat Buzoianu.

Sursa: News.ro

Etichete: concurs, dna, pensionari, Romsilva,

Dată publicare: 12-08-2025 15:46

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție
Stiri actuale
DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție

Procurorii DNA au descins marți dimineață la Ministerul Energiei, dar și în apartamentul unui director pe care îl anchetează pentru suspiciuni de corupție.

Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale
Stiri actuale
Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Turismul la „urs” se extinde și în Poiana Brașov. Autoritățile au descoperit locuri în care este pusă intenţionat mâncare pentru a atrage aceste animale ca să fie apoi fotografiate de turiști.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12