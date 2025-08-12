DNA, sesizată în cazul fostului șef Romsilva: bonus de pensionare de 100.000 de euro și reangajare fără concurs

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan.

Acesta s-a pensionat în 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul, informează România Curată, citată de news.ro.

Potrivit sursei citate, Ţigan nu putea încasa prima de pensionare decât la încheierea contractului individual de muncă. Mai mult, după încasarea bonusului la pensionare, nu s-ar mai fi putut reangaja decât prin concurs sau selecţie, ceea ce, potrivit site-ului Regiei Naţionale a Pădurilor, nu s-a întâmplat, mai arată sursa citată.

Anterior, Ţigan a dat în judecată regia, după ce a fost concediat în martie de la DS Arad înaintea încheierii contractului de muncă, valabil până în iunie.

Potrivit platformei România Curată, pensionat în 2023, fostul director general al Romsilva Teodor Ţigan, în momentul respectiv director al Direcţiei Silvice (DS) Arad, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut. Acesta şi-a continuat, însă, activitatea ca director al DS Arad, cumulând pensia şi salariul.

Conform contractului colectiv de muncă al Romsilva (aprobat şi semnat chiar de Teodor Ţigan, când era director general), după împlinirea vârstei de pensionare, acesta ar fi putut să beneficieze de prelungiri succesive de câte un an (maxim trei ani) a contractului individual de muncă.

Dar, după cum se arată expres, într-o notă internă semnată de Daniel Nicolăescu - directorul general Romsilva în momentul pensionării lui Teodor Ţigan- într-o asemenea situaţie bonusul de pensionare ar fi putut fi încasat doar la încheierea contractului individual de muncă.

Mai mult, cu contractul de muncă prelungit, Teodor Ţigan n-ar fi putut să cumuleze salariul cu pensia, pentru că n-ar fi fost pensionar, arată România curată.

Aceeaşi sursă menţionează că, dacă s-a pensionat (fapt care rezultă din încasarea bonusului de pensionare şi a pensiei, conform declaraţiei de avere depuse), Teodor Ţigan n-ar mai fi putut fi reangajat în Romsilva decât prin concurs sau selecţie, ceea ce, potrivit site-ului Regiei Naţionale a Pădurilor, unde este obligatorie publicarea concursurilor şi a rezultatelor acestora, nu s-a întâmplat.

Mai mult, adaugă sursa citată, nu ar fi putut fi reangajat pe funcţia de director de direcţie silvică, una dintre condiţiile de ocupare a ei fiind existenţa unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Or, după împlinirea vârstei de pensionare, Teodor Ţigan n-ar mai fi putut fi angajat decât pe perioadă determinată de câte un an (maximum trei ani), explică sursa citată.

La începutul lunii aprilie, fostul director general al Romsilva Teodor Ţigan, concediat în martie de la conducerea Direcţiei Silvice Arad, cu trei luni înaintea încetării contractului individual de muncă, a dat în judecată Regia Naţională a Pădurilor. Ţigan s-a pensionat în 2023 şi a beneficiat de o primă consistentă la pensionare, conform contractului colectiv de muncă, însă ulterior s-a reangajat în funcţia de director al DS Arad.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, dosarul având ca obiect contestaţia la decizia de concediere a lui Teodor Ţigan numărul 79 din 13 martie 2025 a fost înregistrat în 2 aprilie 2025 pe rolul Tribunalului Arad. Fostul director a cerut anularea deciziei prin care nu i-a mai fost prelungit contractul de muncă, precum şi plata salariilor până la nivelul lunii iunie 2025. Ţigan a denunţat nelegalitatea deciziei şi a solicitat ca despăgubirile să fie calculate la rata inflaţiei şi cu dobânda legală aferentă. La termenul din 26 iunie al procesului, Tribunalul Arad a amânat cauza pentru data de 2 octombrie 2025, în vederea administrării unor probe suplimentare.

Întrebată, la RFI despre demersul în instanţă al fostului director, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că este „o rupere totală, totală de realitate”. „Oamenii aceştia s-au obişnuit ca sistemul să funcţioneze pentru ei şi sunt şocaţi că astăzi cineva s-ar putea să nu le mai garanteze sute de mii de euro, dar şi un loc de muncă după aia, în care să mai combine câteva zeci de mii de euro pe lună. Nu, n-o să mai funcţioneze lucrurile aşa”, a avertizat Buzoianu.

