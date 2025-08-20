Silvicultorii protestează în faţa Ministerului Mediului. Diana Buzoianu: Romsilva nu este vaca de muls pentru nimeni

Câteva zeci de sindicalişti ai Federaţiei Silva protestează, miercuri, în faţa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cerând retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern care vizează restructurarea Romsilva.

Sindicaliştii Federaţiei Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva, pe care îl consideră incorect, cu „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ”. Ei cer retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern şi susţin că pădurile statului „sunt în pericol”. Aceştia mai reclamă campania de „denigrare a silvicultorilor şi a Romsilva”, „susţinută chiar de autorităţi ale statului” şi solicită stoparea acesteia şi a acţiunilor de „discreditare şi compromitere a personalului silvic”.

Într-un comunicat de presă, silndicaliştii precizau că ministerul care răspunde de păduri „refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură” şi susţine un proiect elaborat „fără niciun studiu de impact”, ce conţine „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ”.

Avertismentul Federaţiei Silva

„Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect. Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de „reformă” va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor. Este de neînţeles înverşunarea conducerii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în susţinerea acestui proiect eronat”, se arată în comunicatul citat.

Sindicaliştii reclamă şi campania de denigrare a silvicultorilor şi a Romsilva, susţinută chiar de autorităţi ale statului”.

„Oricât s-ar strădui cineva să ne convingă de contrariu, nu există nicio altă instituţie, companie, firmă sau ONG, organizaţie românească sau străină, care să poată gestiona pădurile statului mai bine decât silvicultorii din Regia Naţională a Pădurilor”, afirmă sindicaliştii.

La protestul care se desfăşoară în faţa Ministerului Mediului, sindicaliştii, veniţi din mai multe judeţe ale ţării, au avut steaguri tricolore şi vuvuzele, cu care au făcut zgomot infernal în momentul în care ministrul Diana Buzoianu, coborâtâ pentru a sta de vorbă cu ei, a vrut să le vorbească la microfon, însă liderul sindical a refuzat să i-l dea.

Romsilva nu este vaca de muls pentru nimeni. Acest protest este ca să fie protejate pensiile speciale ale unora, bonusurile de pensionare, toate beneficiile... Reforma Romsilva continuă”, a mai spus Buzoianu.

Ce a promis Buzoianu

Ulterior, într-o conferinţă de presă susţinută în sediul Ministerului, Buzoianu a spus că are „două garanţii care pot fi aduse către toţi reprezentanţii Romsilva”.

„Una dintre ele este că dacă astăzi cineva îşi mai imaginează că în Ministerul Mediului este cineva care va fi înduplecat de ţipetele lor că vor să-şi păstreze scaunele, de beneficiile astea pe care le au fără niciun fel de muncă, a plecat trenul. Când am ajuns eu la minister, a plecat trenul ăsta. A doua garanţie pe care eu vreau să o las este că în momentul de faţă există un aliat, un singur aliat pe care oamenii de bună credinţă în Romsilva îl pot avea pentru reforma Romsilva. Şi aliatul ăsta este un ministru care şi-a asumat o reformă reală, care este o garanţie inclusiv pentru respectul şi condiţiile decente de muncă, pentru oamenii care astăzi au fost chemaţi ca numere, nu cu nume şi prenume”, a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Diana Buzoianu spune că ar fi vrut să cheme în minister, astăzi, reprezentanţi ai ocoalelor şi ai direcţiilor silvice, „oameni de la firul ierbii”, care fac „munca reală”.

„Astăzi, aici, în sala aceasta, aş fi vrut să-i chem, eram pregătită să chem şapte reprezentanţi ai Ocoalelor Silvice, şapte reprezentanţi ai direcţiilor Silvice, fără şefuţi, fără directoraşi, fără lideri, nu, oameni de la firul ierbii, care ar fi venit să lucreze şi care fac munca reală, să vină să vorbim despre îngrijorările lor reale, despre reformă şi să le explic de ce reforma aia, de fapt, este pentru ei”, a afirmat Buzoianu.

Principalele revendicări ale sindicaliştilor vizează stoparea campaniei de denigrare a Romsilva şi a acţiunilor de discreditare şi compromitere a personalului silvic, retragerea proiectului de Hotărâre a Guvernului promovat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi constituirea unui grup de lucru format din specialişti în administrarea pădurilor, de la Ministerul Mediului, Regiei Naţionale a Pădurilor, organizaţiilor profesionale ale silvicultorilor şi sindicalişti, pentru elaborarea unui Regulament de organizare şi funcţionare a Romsilva.

