Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii

Federaţia Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva. Sindicaliștii consideră că proiectul are „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ” și sunt gata să proitesteze în fața Ministerului Mediului.

Silvicultorii cer retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern şi susţin că pădurile statului „sunt în pericol”. „Este de neînţeles înverşunarea conducerii ministerului în promovarea acestui proiect”, afirmă sindicaliştii. Ei mai reclamă campania de „denigrare a silvicultorilor şi a Romsilva”, „susţinută chiar de autorităţi ale statului” şi solicită stoparea acesteia şi a acţiunilor de „discreditare şi compromitere a personalului silvic”.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor „insistă” să promoveze un proiect de Hotărâre de Guvern pe care Ministerul Justiţiei „l-a desfiinţat” din perspectivă legală şi a cerut refacerea acestuia, precizează Federaţia Silva într-un comunicat.

Sindicaliștii mai adaugă că că ministerul care răspunde de păduri „refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură” şi susţine un proiect elaborat „fără niciun studiu de impact”, ce conţine „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ”.

„Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect. Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de „reformă” va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor. Este de neînţeles înverşunarea conducerii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în susţinerea acestui proiect eronat”, se arată în comunicatul citat.

Silvicultorii consideră că sunt victimele unei campanii de denigrare

Sindicaliştii consideră „de neînţeles” campania de denigrare a silvicultorilor şi a Romsilva, susţinută chiar de autorităţi ale statului”.

„Oricât s-ar strădui cineva să ne convingă de contrariu, nu există nicio altă instituţie, companie, firmă sau ONG, organizaţie românească sau străină, care să poată gestiona pădurile statului mai bine decât silvicultorii din Regia Naţională a Pădurilor”, afirmă sindicaliştii.

În acest context, Federaţia Silva anunţă că miercuri, între orele 10:00 – 14:00, va avea loc o acţiune de protest la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Principalele revendicări ale sindicaliştilor vizează stoparea campaniei de denigrare a Romsilva şi a acţiunilor de discreditare şi compromitere a personalului silvic, retragerea proiectului de Hotărâre a Guvernului promovat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi constituirea unui grup de lucru format din specialişti în administrarea pădurilor, de la Ministerul Mediului, Regiei Naţionale a Pădurilor, organizaţiilor profesionale ale silvicultorilor şi sindicalişti, pentru elaborarea unui Regulament de organizare şi funcţionare a Romsilva.

„Această campanie de denigrare a afectat considerabil atât activitatea administratorului pădurilor statului, cât şi autoritatea personalului silvic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, alimentând dezbinarea socială, cu consecinţe deosebit de grave (...). Proiectul forţează reorganizarea Romsilva prin desfiinţarea a 70% din numărul de direcţii silvice judeţene, prin separarea activităţilor de producţie cu scopul menţinerii doar a celor «eficiente economic», în detrimentul aspectelor de ordin social, organizatoric şi funcţional, punând în pericol circa 500 de locuri de muncă”, precizează sindicaliştii.

Federaţia Silva consideră că solicitările sunt „de bun-simţ”, fiind cereri de modificare şi completare a unui „proiect incorect din toate punctele de vedere: juridic, administrativ, managerial, silvic”.

„Un proiect făcut de oameni care, cel mai probabil, nu au expertiza profesională necesară pentru a gestiona sectorul silvic românesc şi care, în mod inexplicabil, refuză să colaboreze cu specialiştii. Nu putem accepta ca pădurile statului, pentru care au muncit generaţii întregi de silvicultori, să fie puse în pericol de această «reformă» experimentală. Nu putem fi de acord nici cu punerea în pericol a locurilor noastre de muncă doar pentru că unii conducători efemeri ai destinelor ţării, care nu au gestionat nici măcar un canton silvic, îşi imaginează că au dreptul să facă acest lucru. Nu au acest drept!”, încheie sindicaliştii Federaţiei Silva.

