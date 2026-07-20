Zeci de mașini au fost purtate de șuvoaiele care au năvălit pe străzi, iar apa a inundat cel puțin 50 de gospodării.

În timpul furtunii, oameni rămași captivi în autoturismele purtate de ape au trăit clipe de coșmar.

Pe alții, puhoaiele i-au prins pe jos.

Andreia Ursachi, ISU PRAHOVA: „O femeie de 33 de ani surprinsă de ape la intrarea în oraș dinspre Sinaia a fost salvată de echipajul SMURD. Pompierii au evacuat o persoană dintr-o locuință.”

RAED ARAFAT, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență: „Viitura a luat mai multe mașini. Dintr-una dintre ele, pompierii au intervenit și au salvat două persoane. Din alte mașini, zece persoane au fost evacuate sau autoevacuate.”

Pentru că șuvoaiele au săpat în asfalt, o mașină a rămas suspendată în mijlocul unui drum.

Mai mulți turiști aflați pe platoul Bucegilor au văzut șuvoaiele care au luat-o la vale spre Bușteni.

Zona a fost sub cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii. Meteorologii estimează că la Bușteni s-au adunat între 30 și 50 de litri de apă pe metru pătrat.

După ce au fost martorii scenelor teribile, în care viitura mătură tot ce e în jur, localnicii au ieșit la porți și au privit cu uimire dezastrul lăsat în urmă.

„Mașina era parcată aici, a plecat în jur de 20 de metri, cred. Haotic ce a fost aici!”

„Ieșisem din casă și am văzut cum coborau frigidere.”

„Dezastru! Niciodată nu a fost așa!”

Corespondent PROTV: „Pe această porțiune de drum aveau loc lucrări, asfaltul era tăiat, iar apa a intrat cu ușurință pe dedesubt și a dus la vale toată umplutura. Pe alocuri, asfaltul a fost rupt și mai tare.”

Oamenilor nu le-a mai rămas decât să încerce să repare stricăciunile provocate de furia naturii.

Și turiștii au fost afectați de viitură.

„Peisajul era apocaliptic, pe aici era albie de râu. Nu am văzut în viața mea așa ceva!”

Corespondent PROTV: „Această mașină, care a fost închiriată de un grup de turiști din Franța, a fost complet distrusă de bolovani. A fost adusă de apă mai bine de 30 de metri. Se afla acolo, lângă autoturismul roșu.”

O primă evaluare a autorităților indică peste 20 de autoturisme avariate.

În paralel, tone de bolovani au fost înlăturate de pe drum.

Corespondent PROTV: „Pare de necrezut, dar toți bolovanii aceștia care acoperă șoseaua au fost aduși de viitură. O parte a ajuns inclusiv pe DN1, care este la nici 200 de metri distanță. Se lucrează intens aici, cu cel puțin trei buldoexcavatoare, ca să se curețe șoseaua.”

Din cauza furtunii, traficul de pe DN1, la Bușteni, a fost complet blocat. Pe sensul de mers către București s-au format cozi kilometrice, iar șoferii au parcurs 30 de kilometri în mai bine de 3 ore.