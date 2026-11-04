Bunurile, evaluate la aproximativ 6 milioane de euro, vor fi verificate de specialiști și depozitate în condiții corespunzătoare de conservare. Mutarea este temporară.

Partituri originale, manuscrise muzicale, scrisori, fotografii, instrumente și obiecte care i-au aparținut lui George Enescu se numără printre bunurile de patrimoniu mutate la Iași. Din colecție face parte și manuscrisul original al operei „Oedipe”, la care compozitorul a lucrat mai bine de un deceniu.

Cinci ani prin containere

În cei cinci ani în care au fost păstrate în containere, unele dintre manuscrise și obiectele de patrimoniu au început să se deterioreze. Specialiștii urmează să stabilească în ce măsură au fost afectate și dacă este nevoie de intervenții de restaurare.

Ioana Ciocan, ministrul Culturii: Se vor preleva probe biologice, apoi vor intra într-o zonă de carantinare care este deja determinată perimetral la Iași, după aceea vor fi depozitate și se va face conservare preventivă.

De altfel, muzeul din Iași a fost ales pentru că dispune de specialiști cu experiență în protejarea și restaurarea bunurilor de patrimoniu. Manuscrisele și celelalte obiecte de patrimoniu vor fi analizate de aceștia pentru a stabili care este starea lor de conservare și dacă este nevoie de lucrări de restaurare.

Cătălin Lăcătușu, șeful centrului de conservare și restaurare a patrimoniului: Am înțeles că există posibilitatea obținerii unor fonduri în vederea restaurării celor mai importante piese și sperăm noi să ajungem să le valorificăm așa cum trebuie, să le aducem în atenția publicului.

Mutarea este temporară, până la finalizarea restaurării Palatului Cantacuzino din București. Lucrările ar urma să mai dureze aproximativ trei ani. Între timp, autoritățile intenționează să digitalizeze manuscrisele, iar o parte dintre obiectele de patrimoniu ar putea fi prezentate publicului într-o expoziție la Iași.