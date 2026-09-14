King, un talent excepțional, devine cel mai tânăr câștigător din istoria competiției după ce a interpretat aseară, pe scena Ateneului Român, concertul pentru vioară al lui Ceaikovski.

Jayden King a început să studieze vioara la vârsta de 3 ani. La 6 ani susținea primul lui concert, iar un an mai târziu era acceptat la prestigioasa școală de muzică Juilliard.

El i-a învins, în finală, pe Francesco Papa, de 20 de ani, din Italia, clasat pe locul al doilea, și pe Eun Che Kim, 28 de ani, din Coreea de Sud, locul al treilea. Premiile oferite finaliștilor sunt de 15.000, 10.000 și respectiv 5.000 de euro.

La acestea s-au adăugat diverse premii speciale, printre care cel al publicului, primit tot de americanul de 11 ani.