Tabără de vânători de comori în Neamț. Pasionați din țară și străinătate, la pas cu detectoare de metale

Mai bine de o sută de vânători de comori din țară și străinătate și-au dat întâlnire în județul Neamț, la o tabără de profil care ține trei zile.

Îi leagă pasiunea pentru istorie și visul că, la un moment dat, vor descoperi o comoară adevărată. Împreună au luat pădurea la pas cu detectoare de metale.

Căutătorii de comori au venit și din Statele Unite, Marea Britanie și Belgia. Acum au luat la pas pădurea din Moreni.

Ștefan Cătălin: „Am venit de la Lugoj, 8 ore am făcut până aici, sper să găsesc ceva fain, dacă nu, mă bucur de ieșirea asta și întâlnirea cu restul participanților”.

Reporter: „Care este cea mai importantă descoperire a ta?”

Ștefan Cătălin: „Un tezaur de 19 monede geto-dacice”.

Un detector de metale costă și 2.000 de euro, dar investiția nu-i oprește pe pasionați.

„Iron Mike”, din Olanda: „Să fiu sincer, mă mulțumesc cu orice, chiar dacă e modern sau dacă e vechi”.

Steve Moore, din SUA: „Este un hobby de-al meu să aflu ce s-a întâmplat aici și cum au trăit oamenii, iar artefactele recuperate îți spun asta”.

Căutările de vineri au durat 6 ore și cea mai importantă piesă descoperită a fost o podoabă de peste 1.500 de ani vechime. S-au găsit și monede vechi, butoni de uniformă militară și un vârf de suliță.

Ovidiu Constantin, organizatorul evenimentului: „Am în mână o lunulă, o amuletă antică, cel mai probabil dintr-un bilon, un aliaj cu argint. E o piesă mai rară. Mai rar descoperim astfel de lunule”.

Meșteri populari le-au arătat invitaților cum se băteau monedele în Antichitate. Vânătorii de comori vor ajunge și în locul unde se bănuiește că ar fi fost o așezare medievală.

